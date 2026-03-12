Deze Porsche voor onderweg wil je hebben

De kwaliteit van de auto’s van het merk, maar dan in een heel andere verpakking.

Kwalitatieve spullen. Worden we blij van. Moet je vaak de portemonnee voor trekken, dat wel. Een Porsche 911 willen we allemaal wel, misschien is het een droom waar je naartoe werkt. Iets dat geen 911 is, maar met een beetje fantasie toch dat gevoel moet geven is de Porsche Design Roadster Aluminum Trolley.

Ja dit is natuurlijk gewoon een reiskoffer met een ongelofelijke dosis marketingsaus eroverheen gegoten. Toch werkt het, want de kwaliteit en designtaal van een Porsche 911 verwerkt in een reiskoffer. Ik bedoel, sign me up. Het stukje bagage is het werk van Porsche Design.

Het gaat hier om een driedelige kofferset. Volledig opgetrokken uit aluminium en heeft een strak, minimalistisch ontwerp zonder zichtbare klinknagels. Ziet er tof uit, voelt stevig. Helemaal goed. De vormgeving van de koffer is geïnspireerd op de Porsche 911. Voor dat laatste moeten we eerst een paar bakkies drinken om dat te kunnen zien. Ik zie vooral een koffer. Een mooie koffer.

Patina

Porsche heeft geen Nürburgring-record gereden met deze koffer, maar je kunt er vast vlug mee door de luchthaven navigeren. Een tof kenmerk van het materiaal is dat het slijt. Op een positieve manier. Het aluminium gaat op termijn een eigen patina ontwikkelen. Hoe vaker je reist, hoe meer ‘eigen’ de koffer gaat worden. Die patina wordt helemaal snel zichtbaar als de medewerkers op het vliegveld jouw koffer op de bagageband smijten. Hoppa.

Even over de details. De koffers rollen op vier dubbele wielen met kogellagers die qua design geïnspireerd zijn op de Carrera Classic velgen. Er is een trekstang, interieur met kruisbanden en inpakpanelen in een aluminum behuizing.

Drie maten, stevige prijzen

De koffers worden geproduceerd in Italië. Porsche Design werkt samen met Bric’s, een bekende Italiaanse bagagefabrikant. Een Porsche 911 is nooit goedkoop en dat is deze kofferset ook niet. Uiteraard.

De Roadster Aluminum Trolley komt in drie varianten. De kleinste versie (S) is geschikt als handbagage en heeft een inhoud van 40 liter. Daarnaast is er een middelgrote variant van 72 liter en een grote versie van 102 liter voor langere trips.

De prijzen beginnen bij €1.250 voor de cabineversie. De middelgrote kost €1.390, terwijl de grootste uitvoering €1.490 moet opleveren. Wil je de gehele set ben je dus €4.130 verder. Prijzig of niet, het maakt me wel hebberig.