Deze Porsches doen je naar die goeie ouwe tijd verlangen

In het Verenigd Koninkrijk doen ze dingen net even anders. Niet altijd positief (het eeuwige Brexit-gezeik), maar qua historie weten de Britten altijd gave dingen te doen. Op autogebied is er onder meer de jaarlijkse feestjes die op het terrein van Goodwood plaatsvinden. Afgelopen weekend vond de 77th Goodwood Members Meeting plaats en zo waren er bijvoorbeeld deze Porsches te bewonderen.

Niet doodsaai zoals in een museum of statisch op één of andere autobeurs, maar open en bloot op het Goodwood Motor Circuit met draaiende motor. Porsche had voor het eerst vier rijdende exemplaren meegenomen van de 917. Zo was onder andere het eerste exemplaar met chassisnummer 001 was aanwezig. De auto is recent gerestaureerd. De andere aanwezige Porsches betroffen de 917/30-001, de 917 KH en de 917/30 Spyder.

De klassieke racers met iconische livery’s in de omgeving van Goodwood doen je even de huidige wereld vergeten. Bladerend door de gallery verdwijnen zaken als Formule E of elektrische auto’s naar de achtergrond. Porsche kon het niet laten om er toch een moderne twist aan te geven. Naast de klassiekers had de Duitse autofabrikant ook een 919 Hybrid meegenomen naar het Britse auto evenement. De keuze voor de 917 is overigens geen toevalligheid, de raceauto viert dit jaar zijn 50ste verjaardag.