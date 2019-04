Is dit het meest vette bouwwerk van LEGO Technic?

Als het aan ons ligt wel.

Een groot voordeel van het hebben van een miljoenenpubliek is dat je fans op een zeker moment met presentjes op de proppen zullen komen. Zodoende kan iemand als Ken Block, die met zijn Gymkhana-video’s de harten van petrolheads wereldwijd wist te veroveren, op de nodige verrassingen rekenen. Lachlan Cameron, een Canadese knutselaar, heeft recentelijk een wel heel gaaf cadeau voor de rallycoureur gemaakt.

In zijn vrije tijd besloot Cameron de Hoonicorn Mustang van Block terug te brengen als LEGO Technic-project. Uit een bericht van Motor1 blijkt dat de Canadees hiervoor geen zelf ontworpen stukken gebruikte, maar enkel aan het werk ging met originele LEGO-‘blokken’. Wel heeft hij een aantal delen verchroomd, om de Hoonicorn realistischer voor de dag te laten komen.

De Hoonicorn van LEGO is overigens geen levenloos stuk speelgoed. Cameron heeft de ruige Mustang namelijk op zo’n manier in elkaar geknutseld dat hij kan rijden. De Hoonicorn kan radiografisch worden bestuurd. Sterker: hij heeft zelfs een WiFi-verbinding, waardoor hij met een smartphone in het rond gestuurd kan worden. Hoewel de Hoonicorn van LEGO uiteraard niet dezelfde gruwelijk krachtige V8 in het vooronder heeft als het origineel, heeft Cameron de auto wel een aantal andere werkende onderdelen gegeven. Zo kan de versnellingspook bijvoorbeeld worden bewogen en werkt de ophanging zoals bij een echte auto.

Block zelf scheurt inmiddels weer rond in een nieuwe oogappel, maar het project waardeerde hij absoluut. De Amerikaan plaatste deze week zelfs foto’s van het apparaat op zijn Facebookpagina.