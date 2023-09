Deze prachtige liftback is ontworpen door een ex-BMW designer

Zeg nou zelf: deze auto is mooier dan alles wat BMW momenteel in de showroom heeft staan.

Van alle IAA primeurs die we behandeld hebben was het grootste deel gewoon Duits. De eerlijkheid gebied te zeggen: dat was vooral omdat we die interessanter vonden, niet omdat er geen Aziatische merken stonden. De Chinezen waren namelijk in grote getale aanwezig in München.

Het blijkt dat ze op de beurs ook gewoon een prachtige liftback onthuld hebben. Die auto hebben we compleet gemist, maar het is eigenlijk zonde om ‘m niet met jullie te delen. Het is een auto van het Chinese merk Avatr, maar het interessante is: deze is ontworpen door een voormalige BMW-designer, Nader Faghihzadeh.

Die naam zegt je misschien niet zoveel, maar Fazhadgigha was verantwoordelijk voor een van de fraaiste BMW’s van de laatste jaren: de derde generatie 6 Serie. Hij tekende zowel de coupé als de cabrio en de Gran Coupé (misschien wel de mooiste van de drie). Fahdzhigheh was tevens verantwoordelijk voor de vorige generatie 7 Serie (de G11, voor de kenners).

Fighahehzah is nu dus aan de slag gegaan voor de Chinese start-up Avatr en daar heeft hij ook weer puik werk afgeleverd. De Avatr 12, zoals deze auto heet, heeft een clean design, zonder gekke fratsen. De koplampen zijn misschien iets te Chinees, maar de achter- en zijkant zien er heel strak uit. Hier kan BMW nog wat van leren.

Met een lengte van 5,02 meter is de Avatr 12 een flinke sloep, die groter is dan een Tesla Model S of een Lucid Air. De auto heeft ook een indrukwekkende wielbasis van 3,02 meter. Dankzij de hatchback-vorm heeft de Avatr 12 ook een hele ruime kofferbak.

Het zicht naar achteren is dan weer niet optimaal, want een achterruit schittert door afwezigheid. Met alle camera’s is een achterruit tegenwoordig geen must-have meer, want deze ontbrak ook al op de Polestar 4.

Over de specificaties van de Avatr 12 is nog niks bekend, maar we weten wel dat batterijgigant CATL betrokken is bij deze start-up. Avatr is namelijk een joint-venture van Changan (een van de Grote Vier), CATL en Huawei (jullie allen welbekend).

Avatr wil zich niet beperken tot China, want ze hebben in München aangegeven dat ze ook plannen hebben om de Europese markt te betreden. Ze hebben natuurlijk niet voor niks een Europese beurs gekozen om hun nieuwe model te introduceren.