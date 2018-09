Deze Rolls-Royce en Bugatti-dealer accepteert nu Bitcoin

Daar gaan zeer zeker duizenden gebruik van maken.

De Bitcoin is al een klein jaar niet meer in de buurt gekomen van het ongelooflijke hoogtepunt waarop ze aan het einde van 2017 stond. Als we naar de koers van vandaag kijken dan blijft het niveau kelderen. Desalniettemin blijft de elektronische valuta een bruikbaar betaalmiddel. Sterker nog, steeds meer bedrijven lijken te vallen voor de charmes van de Bitcoin en andere cryptocurrency.

Nadat we vorige maand schreven dat een Britse BMW-dealer overstag is gegaan en voortaan Bitcoin-betalingen accepteert, is er nu ook in de Verenigde Staten een autodealer die zichzelf met de munteenheid gaat bemoeien. Wie naar Post Oak Motors gaat om een Bentley, Bugatti of Rolls-Royce op de kop te tikken, hoeft dit voortaan niet per se meer doen met de gevestigde dollar.

Waar we nog enige twijfels zetten bij het idee dat men Bitcoins gaat inzetten om relatief goedkope BMW’s aan te schaffen, lijkt het gebruik van de munteenheid bij luxe bolides als Bentley’s meer voor de hand te liggen. Het is dankzij partijen zoals BitPay immers niet alleen eenvoudiger om grote bedragen over te maken, de kans is tegelijkertijd groter dat rijke figuren geld geïnvesteerd hebben in Bitcoin. Aan de andere kant, er zijn ook weer minder mensen die dergelijke auto’s kopen, dus wellicht balanceert het zich op die manier ook weer uit.

Het in Houston gebaseerde Post Oak Motors is naar eigen zeggen de eerste Bentley-, Bugatti- en Rolls-Royce-dealer die Bitcoins accepteert. Met zo’n combinatie van merken is dat niet verbazingwekkend.