Deze S-Klasse van Brabus heeft een joekel van een V12

Zoef.

Krabbelt de W220 langzaam op naar de fase waar het weer een gewilde auto wordt? Wat mij betreft zijn ze er nog steeds niet, maar goed, ik was dan ook nooit echt fan van de W220. Doe mij maar zo’n kathedraal.

Toch heeft de W220 ook zo zijn charmes. Het is bijvoorbeeld de laatste S-Klasse die geleverd is met een atmosferische V12 in de S600. En we weten wat dat betekent: tuners grepen de blokken bij de klauwen en pompten ze vervolgens flink op waardoor ze ontzettend groot werden.

Tegenwoordig is dat niet meer zo nodig, want dankzij turbo’s kom je met minder inhoud tot astronomische hoeveelheden pk’s. De meeste tuners nemen niet eens meer de moeite om de veil erbij te pakken en de cilinderinhoud wat op te boren, want wat ECU-magie volstaat. Brabus is daar een uitzondering op. Je kan bij hen zelfs nog terecht voor een heuse atmosferische V8 met een inhoud van 6.1 liter. Maar ook de jongens uit Bottrop gaan niet meer zo ver als vroeger qua cc’s.

Het blok in deze S-Klasse is bijvoorbeeld maar liefst 6.7 liter groot en biedt 475 pk. Het specifiek vermogen is dus niet eens zo indrukwekkend. BMW en Honda deden dat destijds af fabriek al een stuk beter. Maar de straat door snerpen met 8.000 toeren per minuut daar is deze S-Klasse nooit voor bedoeld. Brabus snapte dat wellicht ook. Met 650 Nm is de toplimo ongetwijfeld een prettige bruiser cruiser.

De auto heeft 56.900 kilometer gereden en is origineel als Brabus SV12 geleverd in 2001. Behalve de motor heeft de auto ook andere Brabus-goodies zoals de bumpers, side skirts en de 20″ jetsers. Daarnaast zijn de remmen aangepakt door de tuner, niet onbelangrijk gezien het prestatie potentieel in combinatie met het gewicht. De ho-ijzers zijn geventileerd en meten 370mm vóór en 355mm achter. De lederen bekleding tenslotte is afkomstig van Brabus-koeien en gecombineerd met een felle kleur hout.

Tik jij deze rappe youngtimer op de kop voor 34.500 Euro?