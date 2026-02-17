Sommige winnaars op de Olympische Spelen krijgen een gratis auto

Maar of de atleten ook daadwerkelijk hierin gaan rijden…

De eer om voor je land uit te mogen komen op het grootste toernooi in jouw sport. Dat is waarvoor de deelnemers aan de Olympische Spelen meedoen. Er zijn is al een prestatie, winnen is bijzaak volgens de Olympische gedachte. Toch? Om hun atleten toch aan te sporen om voor de winst te gaan, beloven landen verschillende bonussen aan de grootste Olympiërs. En die bonussen lopen nogal uiteen.

Het Amerikaanse CNBC heeft een lijstje opgesteld van de beloofde beloningen aan sporters die een medaille winnen op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. De succesvolle deelnemers uit Singapore krijgen de grootste geldsommen bij een medaille. Als je voor het land uitkomt en brons pakt krijg je omgerekend ongeveer 166.000 euro. Voor zilver wordt er 334.000 euro overgemaakt en bij goud zelfs 670.000! Je zou er bijna een Singaporees curlingteam voor oprichten.

Win een auto, appartement en kunst

Naast grote geldsommen betalen sommige deelnemende landen ook hun succesvolste atleten uit in voorwerpen. Polen is het meest tekenende voorbeeld hiervan. Poolse sporters die een gouden medaille mee naar huis nemen, krijgen van de overheid verschillende cadeautjes. Om te beginnen schenkt de regering de sporter zo’n 178.000 euro. Gewoon, omdat het kan.

Vervolgens komen de presentjes. Het pakket omvat ook een volledig ingericht appartement met twee kamers, een schilderij, een vakantietegoedbon en sieraden. Als kers op de taart winnen de gouden Poolse sportlieden een gratis Toyota Corolla. Wat voor uitvoering en type is niet bekend, maar het lijkt me geen auto waar gelijken van Jutta Leerdam en haar geliefde graag in willen rijden. Zeker niet wanneer je net een bonus van 178.000 euro op je rekening ziet binnenkomen, toch?

De Poolse regering hoeft vooralsnog geen autosleutels te overhandigen aan een van haar sporthelden. De Poolse equipe heeft op het moment van schrijven nog geen gouden medaille gepakt.

En de Nederlandse atleten?

Onze gouden helden van de Olympische Winterspelen van 2026 zijn nu Xandra Velzeboer, Jens van ’t Wout, Femke Kok en de eerder genoemde Jutta Leerdam. Zij ontvangen een geldbedrag van ongeveer 30.500 euro namens de Nederlandse staat. De beste van de verliezers krijgen zo’n 15.000 euro en Nederlanders die brons halen verdienen zo’n 7.500 euro.

Voor het vervoer van de Nederlandse sporters wordt gezorgd of ze nu successen boeken of niet. De sporters en medewerkers van Team NL rijden in lease-EV’s van Volkswagen. Kijk, dat is wél de Olympische gedachte. Maar goed, wederom; denk ik dat Jutta liever in haar Porsche stapt of bij Paul-lief in een van zijn auto’s gaat zitten dan door Milaan crost in een ID.3.

Hoofdfoto ter illustratie: Toyota Corolla FX Edition

