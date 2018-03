Lamborghini heeft goed én slecht nieuws

Zoals Urbanus zei: beter één vogel in de hand, dan geen hand.

Uiteraard zijn wij allemaal bekend met Lamborghini. Het is van origine een tractor-fabrikant die tegenwoordig dikke super-SUV’s gaan bouwen en hun logo op schreeuwend dure fietsen plakt. Je zou bijna vergeten dat het merk ook uitstekende sportwagens kan bouwen, op dit moment zijn er twee in productie: de Huracan (met V10) en de Aventador (met V12). Over beide auto’s hebben Lamborghini officials Andrea Baldi, Federico Foscini en Maurizio Reggiani wat nieuws te melden.

In een interview met het Australische Drive hebben de drie te kennen gegeven dat naast de Urus de focus komt te liggen op de autosport en zeer exclusieve varianten van hun sportieve modellen. Eerst het goede nieuws: er komt een hetere variant van de Huracan Performante. Het is bijna niet te bevatten, maar kennelijk weten ze bij Lamborghini deze sensatiebom op wielen nog spectaculairder te maken. De huidige Perfomante is op dit moment de snelste auto op de Nordschleife van de Nürburgring, dus wat de nieuwe gaat doen moet wel buitenaards zijn. De extra lichte en extra sterke Huracan komt pas na de facelift van dat model. Wanneer is niet bekend.

Niet heet nieuws, maar wel goed om te weten: er komen meer superzeldzame Lamborghini’s als de Veneno en Centenario. Dit zijn technisch gezien gewoon ‘normale’ Lamborghini’s, maar hebben een compleet uniek koetswerk. Lamborghini begon hiermee met de Reventon en het heeft ze sindsdien geen windeieren gelegd. Wat Lamborghini wel uitsluit zijn pure trackday speeltjes als de Ferrari FXX K, Pagani Zonda R en McLaren Senna GTR. In principe moeten Lamborghini’s altijd straatlegaal zijn.

Dan het slechte nieuws. De heren van Lamborghini sluiten namelijk ook uit dat er ooit een Aventador met achterwielaandrijving komt. Reggiani brandt los: “Achterwielaandrijving op de Aventador is iets wat we niet hebben. Het vierwielaandrijving-systeem van die auto zeer veilig en maakt de auto alleen maar sneller. Zonder vierwielaandrijving zou de tractiecontrole overuren draaien.” Daar heeft Reggiani een punt, want de V12 in Aventador S levert 730 pk. Misschien iets teveel van het goede. De laatste twaalfcilinder Lamborghini met achterwielaandrijving was de Diablo. De laatste series hadden ook al vierwielaandrijving, maar er was een speciale ‘GT’ variant met enkel aandrijving op de achterwielen.