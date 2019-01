Deze splinternieuwe Volkswagen is niet voor ons volk

Terwijl wij juist wél lange benen hebben.

Volkswagen is een enorme fabrikant met een gigantisch aanbod aan modellen. In plaats van overal dezelfde auto’s aanbieden, past het Duitse merk zich aan aan de verschillende markten. Zo is de nieuwe Passat in de Verenigde Staten een andere auto dan die wij in Europa kunnen bestellen. In China gaat het nog een stapje verder. Veel Volkswagens worden daar gebouwd onder diverse VW vlaggen. Het zijn joint ventures (twee bedrijven die samenwerken) waaronder een lokale fabrikant uit China en dus Volkswagen. Deze auto’s worden specifiek voor die markt gebouwd. De nieuwste toevoeging komt bij FAW-Volkswagen vandaan en heet de ‘Sagitar’.

In feite is het een gemoderniseerde versie van de Volkswagen Jetta, zoals die bij ons aan het begin van dit decennium leverbaar was. De auto staat op het MQB platform waarop een hele rits Volksagens, Audi’s, Seats en Skoda’s staan. Een groot verschil met de Europese Jetta, naast de modernere looks, is de wielbasis. Ondanks dat de mensen in China klein van stuk zijn, houden ze van auto’s met een lange wielbasis. Het is een cultuur dingetje: jezelf laten rijden heeft daar extra aanzien, ook al is het in een opgemerkte Jetta.

De reden van de naam Sagitar is vrij logisch: in China rijdt er namelijk al een Volkswagen Jetta, die auto kennen wij als de Seat Toledo van de laatste generatie. De oude atmosferische 1.6 met 110 pk werd bedankt voor zijn diensten. Vanaf nu kun je kiezen voor een 1.2 TSI (115 pk) of een 1.4 TSI (150 pk). Er is keuze tussen een handgeschakelde vijfbak of een zeventraps DSG.

In China moet de auto omgerekend 17.041 euro kosten. De productie van de Sagitar is al begonnen. De eerste exemplaren worden in maart 2019 geleverd.