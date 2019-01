Een Ferrari keurig aanpassen kan gewoon

Dit is absoluut fraai te noemen.

Gevoelsmatig klopt het niet: een Ferrari tunen. Ferrari’s zijn zo ongeveer het hoogst haalbare op het gebied van automobielen. Noem mij een romanticus, maar ik vind het vaak kunst. Ja, het is een commercieel bedrijf dat gewoon auto’s produceert, maar het valt niet te ontkennen dat het merk omgeven is door een zweem van mystiek. De geschiedenis, de behaalde successen in de Formule 1 en het feit dat ze enkel peperdure sportieve auto’s maken.

Daar ga je eigenlijk niets aan doen. Natuurlijk, Ferrari’s zijn absoluut niet perfect. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Een Ferrari tunen leidt bijna nooit tot iets fraais. Kijk maar naar de producten van Koenig Specials of Mansory. Het zijn zeker interessante projecten, maar je wilt er niet ├ęcht geld aan uitgeven. Bij het zien van de platen van Novitec moet ik mijn mening ietsjes bijstellen. Hun laatste project ziet er namelijk zeer gelikt uit.

De voormalig Alfa Romeo-tuners uit het Duitse Stetten hebben een Ferrari 812 Superfast (rijtest) onder handen genomen. In tegenstelling tot wat veel tuners doen hebben ze het redelijk subtiel gehouden. Sterker nog, de auto ziet er niet eens ‘getuned’ uit. Ze hebben bij Novitec kwistig gestrooid met koolstofvezel. De diffuser, side-skirts, voorspoiler, achterspoiler en spiegelkappen zijn gemaakt van het ultralichte en kostbare materiaal. De 812 Superfast staat nu ietsje lager op zijn wielen. Over wielen gesproken, Novitec heeft ruimte gezien om er 22″ jetsers onder te leggen. De banden komen bij Pirelli vandaan.

Motorisch werd er voorlopig weinig aangepast. Novitec Rosso is naar eigen zeggen bezig met een vermogensupgrade. Verwacht daar overigens niet al te veel van. De 800 pk sterke V12 in deze auto is nog atmosferisch, dat wil zeggen dat er geen turbo’s op zitten (en dus geweldig klinkt). Zomaar even 100 pk ‘erbij chippen’ gaat dus niet lukken. Op zich niet erg, de 812 Superfast is al krankjorum snel. Wel is het mogelijk om een sportuitlaat te bestellen. Naar keuze is deze leverbaar in roestvrij staal of inconel. In het laatste geval bespaar je 11 kilogram. Voor het interieur is er van alles mogelijk op het gebied van leer, alcantara en carbon.