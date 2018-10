Wauw! Dit is de nieuwe Volkswagen Passat*

*Ongeveer.

Lamando, Lavida, Phideon of de nieuwe Jetta. Deze vier modellen zijn een greep uit het arsenaal van niemand minder dan Volkswagen, al krijgen wij ze allemaal niet. Hier krimpt het modellenaanbod van VW nogal, auto’s als de Jetta en Phaeton hebben in Nederland al het veld moeten ruimen, ook de Passat (met uitzondering van de Variant) lijkt niet meer de populairste auto.

Elders ter wereld is er een waar arsenaal aan VW-sedans. China en de VS bijvoorbeeld. Alle hierboven genoemde modellen zijn beschikbaar in één van die twee, of beide, landen. Aldaar bestaat ook de Passat, al is het verhaal moeilijk. Onze huidige Passat (rijtest) heeft in de VS nooit het levenslicht gezien. De Amerikaanse Passat is een gewijzigde Passat B7, die als bijnaam New Midsize Sedan heeft. In China is diezelfde Passat uitgebracht, maar ook de B7 en B8 zoals wij die kennen rijden daar rond. Ze heten daar Magotan en New Magotan.

Lekker verwarrend dus: de Magotan is de Passat die wij hier wél krijgen, maar de Passat is een op zichzelf staand model. Diezelfde Magotan, eh, Passat is trouwens na vier jaar op de markt te zijn, toe aan een nieuw gezicht. In China presenteert VW de nieuwe Passat, die lijkt op een mix tussen de Arteon en de Phideon. Best een strak design, gebaseerd op de recente VW-designtaal. De auto komt met twee versies van dezelfde 2.0 TSI motor, die aldaar 380 TSI heet. VW gaat dus ook naar de gekke nummertjes die Audi achterop hun auto’s plakt. Dat deed Audi in hun Aziatische markten ook al eerder, dus er bestaat een kans dat VW deze trend overneemt. Hopelijk niet.

Hoe representatief deze Passat is voor de Europese markt, is niet bekend. Daarvoor moeten we dus wachten op de nieuwe Magotan, maar het heeft er alle schijn van dat dat niet al te lang meer duurt.