Spyker nu écht in de verkoop, Muller heeft niet betaald

Het einde is nabij. Spyker gaat nu echt in de verkoop.

Spyker is een bijzonder merk. In tegenstelling tot heel veel andere merken gingen ze niet direct kopje onder. Wat het merk gepresteerd heeft, is knap. Natuurlijk, die Formule 1-deelname was een farce, maar in de endurance-klasses hebben ze het Ferrari en Porsche geregeld moeilijk gemaakt. Ook werden de auto’s telkens mooier en beter. Tenslotte hadden ze goed door wat de toekomst ging worden: dure super-SUV’s. De Peking-to-Paris was de Purosangue avant-la-lettre.

In elk geval, Spyker ging uiteindelijk kopje onder. Maar dan wel kopje onder zoals in mafiafilms. Met veel tegenstribbelen, kabaal en drama. Uiteraard kwamen er ook dubieuze kredietverstrekkers om de hoek kijken. Uiteindelijk ging het merk ten onder aan de kredietcrisis, coronavirus, 4 kabinetten Rutte, Sonja Bakker, strenge uitstootnormen en het uitblijven van een tweede zomerhit voor Lou Bega. Ofzo.

Failliet

Spyker is inmiddels al failliet. Het begint nu alleen een beetje sneu te worden. RTL Nieuws meldt dat er nog een bonnetje openstaat bij schuldeisers van 1,5 miljoen euro. In principe is dat niet een extreem hoog bedrag, waardoor de curator in kwestie het vertrouwen had in Muller dat hij dat bedrag zou voldoen. Muller kwam zijn belofte niet na, ondanks de vele toezeggingen.

En die toezeggingen waren echt van het ‘mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten’-niveau. Zo hadden ze schermafbeeldingen waarop te zien was dat het bedrag was overgemaakt. Echter, een ‘bankstoring’ gooide roet in het eten, waardoor de betaling toch niet doorging. Vervolgens bleef het weer heel erg lang heel erg stil.

Spyker in de verkoop

De curator vertrouwde Muller al niet en heeft alle toezeggingen contractueel vastgelegd. Hierdoor kan hij vervolgstappen ondernemen en dat gaat ook gebeuren. Het moet de grootste nachtmerrie voor Muller zijn: de merkrechten voor Spyker gaan in de verkoop.

Met het opgebrachte geld kan de curator de schade-eisers schadeloos stellen. Inmiddels is het schadebedrag van 1,5 miljoen opgelopen naar 1,7 miljoen. Volgens de curator zullen de merkrechten voldoende opleveren om alle schulden te kunnen betalen. Daarmee komt er een wrang einde aan wat een heel mooi niche-boutique sportwagenmerk had kunnen worden.

Meer lezen? Dit zijn alle hoogtepunten uit de geschiedenis van Spyker!