We rijden liever in een Chinees dan een Amerikaan

Liever een Chinees dan een Amerikaan, het is echt zo…
Eén op de drie Nederlanders ziet zichzelf liever in een Chinese auto dan in een Amerikaan. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1000 mensen, door een bedrijf dat Chinese auto’s verkoopt. Dat dan weer wel. Dus stel je voor: je buurman die nu nog stoer in z’n Tesla Model 3 rijdt, zit straks misschien net zo blij in een BYD Dolphin. Of een MG, want ja, die zijn allang niet meer Brits maar gewoon Chinees.
En alsof dat nog niet genoeg is: een kwart van ons volk heeft serieus overwogen om een Chinees koekblik in de oprit te parkeren.
Dat klinkt misschien gek, maar eigenlijk ook weer niet. De Chinezen hebben de laatste jaren namelijk niet stilgezeten. Alles daar is elektrisch, en qua batterijen en innovaties lopen ze gewoon een straatlengte voor, zeker op de gemiddelde Amerikaan. KPMG rekende al uit dat hun marktaandeel in Europa groeit van vier procent in 2023 naar tien procent in 2030.
De meneer die de Chinese wagentjes verkoopt en dit onderzoek heeft laten doen ziet dat ook in z’n showroom. Volgens hem helpt het gedoe met Trump en Musk enzo in de VS ook nog eens mee: mensen kijken sneller naar alternatieven, en daar profiteren de Chinezen vrolijk van.
En het is niet alleen maar Tesla en Ford die moeten opletten. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat merken als BYD, Xpeng en Dongfeng ook serieuze alternatieven zijn voor de vertrouwde Volkswagen of Peugeot. Jazeker, niet alleen de Amerikaan moet oppassen, ook de Europeaan, zelfs met hun onmogelijke namen.
Vooral jongeren tot veertig jaar hebben daar geen moeite mee, die denken gewoon: goedkoper, beter, waarom niet. Toch blijft er ook twijfel. Een derde van de Nederlanders vertrouwt de beloofde veiligheid en actieradius niet helemaal. Maar goed, dat vertrouwen moet je als nieuwkomer natuurlijk ook even opbouwen.
De aantrekkingskracht zit ’m vooral in de prijs-kwaliteit. Chinees betekent vaak net wat meer waar voor je euro. Onderhoud en onderdelen zijn goedkoper, batterijen kunnen ze als geen ander bouwen, en bovendien: waar je auto vandaan komt is eigenlijk allang niet meer relevant. Nee…
Een oer-Europese Volkswagen Polo wordt namelijk ook half in Mexico en half in Spanje in elkaar geschroefd. Kenners benadrukken dat die scheidslijn tussen ‘Westers’ en ‘Chinees’ sowieso vervaagt, want heel veel Europese EV’s hebben toch al Chinese accu’s en chips aan boord.
Kortom, wen er maar aan: je volgende auto zou zomaar 100% Chinees kunnen zijn.
Reacties
Pordon zegt
De alternatieven op elektrisch gebied waren er ook gewoon vaak niet.
Ik wil graag een sedan of station en dat aanbod was er gewoon nog niet of te duur. Toen ik mocht kiezen was het een Model 3, Polestar 2 of een BMW i4. De i4 had de voorkeur maar paste niet in het budget. De Model 3 is de model 3 dus uiteindelijk voor de Polestar 2 gegaan.
Bij een volgende keuze kunnen we daar nu een CLA en een A6 E-tron aan toevoegen. Deze passen beide in het budget dus grote kans dat het dan weer Europees wordt. Al sluit ik een Polestar 4 ook nog niet uit.
b00st zegt
Is de A6 goedkoper dan de i4?
KEV9 zegt
Kijk a.leens eens naar de afwerking en het comfort,, dan ren je weg bij de yanken
Hubert zegt
Maar dan hoef je nog niet naar de Chinezen te rennen.
Johanneke zegt
Mensen zijn naïef en/of moraalridders voor de bühne. Want oei wat is Kim toch een eng mannetje, met zijn kernwapen testjes. En wat vinden we Poetin toch een klootzak, viva Oekraïne. Maar dan wel een auto kopen bij de grootste bondgenoot van die twee. Gemaakt zonder winstoogmerk om onze eigen industrie kapot te maken. Enkel omdat het je een paar euro scheelt. Nou goed bezig hoor. Het is nu China’s laatste kans om Taïwan in te nemen, over 25 jaar is de bevolking te oud en vergrijsd. Zit je straks met je Chinese auto, terwijl ze het eiland omsingelen en bombarderen. De VS weet ook wel dat dat gaat gebeuren, want die zijn als een malle ASML aan het leegkopen zodat ze zelf hun chips kunnen maken. Lekker je geld naar toe sturen.
Ik koop niets dat in China gemaakt is. Maar ik ben niet zo naïef om te denken dat mijn leven China vrij is, onderdelen van mijn in Zuid Korea gefabriceerde telefoon komen vast uit China hoor. Zo realistisch ben ik dan ook weer.
mashell zegt
Ben je niet gewoon in de Amerikaanse anti China propaganda getrapt? De VS is maar voor één ding bang en dat is iemand haar positie als wereldmacht overneemt. Dat kan op twee manieren gebeuren, als Europa zich verenigd. Daarom sponsoren de Amerikanen allerlei nationalistische partijen in Europa. En sat kan gebeuren als China verder groeit. Vandaar dat er een berg onzin over China gespuid wordt. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat China Taiwan gaat aanvallen. Chinese auto’s worden gemaakt voor de Chinese markt, daarom steunt de Chinese regering Chinese fabrikanten (niet eens veel anders als hoe Duitsland met VW omgaat en Frankrijk met Renault) en wij mogen die auto’s ook kopen maar dat doen we bijna niet. De realist zou zeggen dat we China te vriend moeten houden en niet moeten gaan boycotten voor dingen die ze niet gedaan hebben.
sanderkomnogeensergens zegt
Industrie in Amerika is hopeloos verouderd en dat zie je aan alles terug.
Hubert zegt
Ik rij sinds kort electrisch en werkelijk geen enkele seconde getwijfeld om dan maar een Chinees te kopen.
Dus er staat gewoon iets Europees voor de deur.
tweetyv6 zegt
Dan heb je jezelf tekort gedaan.
verdebosco zegt
De Amerikanen verpesten het momenteel voor zichzelf. Zij waren in ons Westeuropese vak, maar rennen keihard naar een dictatuur. Musk voorop als de ware opportunist en samen met ex-bromance lover Trump, de narcist die geketend zit aan zijn vrindje Poetin. Want die weet teveel van Trump. Blijft over dictator Xi. Maar dat was hij samen met z’n partij al tientallen jaren. Dus niks nieuws. Weinig of niet te beïnvloeden. De USA misschien nog wel.
Daarom koop je uit irritatie geen Amerikaan, want ze presteren slechter en slechter. En die slechte houding van de Chinezen was er altijd al. Dus dat valt niet meer zo. Hun producten worden wel beter. En dat valt wel op.
Maar, koop Europees. BMW, Renault, VAG, Mercedes en de Europese merken van Stellantis. Keuze zat.
Shaw zegt
Over m’n lijk met je flutonderzoek. 10x liever een Amerikaan dan een wegwerp Chinees. En als ‘de consument’ zoals dit onderzoek beweert de chinees prefereert, bevestigt dat alleen de wansmaak en verkeerde prioriteiten van de Nederlander, en da’s bepaald niet nieuw. En bepaald niet iets om trots op te zijn. Vies ook, trots. Tis toch te gek!?! Slapende suffe Hollanders; Als je móét kiezen, Amerika of China?
mashell zegt
Ik eet ook liever van de Chinees dan van de Amerikanen.
tweetyv6 zegt
Na 4 jaar een (volledig elektrische) Mercedes EQA gereden te hebben, rij ik nu, sinds 4 maanden, een Chinese elektrowagen; een XPENG G9 Performance met alle toeters & bellen. (Alternatief was een Mercedes EQE SUV, maar die was ruim €40.000 duurder)
En ik ben zéér tevreden over de auto.
Qua afwerkingskwaliteit is hij top (en ik mag daarover oordelen, heb zelf als Quality Manager Prototyping Quality bij een interrieurbouwer gewerkt), qua rijden is ook alles goed voor elkaar (550pk, 2kamers luchtvering, 2 motoren 4WD)
Maar vooral wat betreft de software; super goed, vooral als ik die vergelijk met de software van de Stellantis-groep zoals die in de elektrische Fiat 500E van mijn vrouw zit.
Behalve de Mercedes EQE SUV had ik ook een andere Chinese auto op het oog; een Nio EL6.
Ook zeer goed, kwam er alleen door de rare accu-huur constructie qua leasebedrag niet uit.