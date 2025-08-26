We rijden liever in een Chinees dan een Amerikaan

Liever een Chinees dan een Amerikaan, het is echt zo…

Eén op de drie Nederlanders ziet zichzelf liever in een Chinese auto dan in een Amerikaan. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1000 mensen, door een bedrijf dat Chinese auto’s verkoopt. Dat dan weer wel. Dus stel je voor: je buurman die nu nog stoer in z’n Tesla Model 3 rijdt, zit straks misschien net zo blij in een BYD Dolphin. Of een MG, want ja, die zijn allang niet meer Brits maar gewoon Chinees.

En alsof dat nog niet genoeg is: een kwart van ons volk heeft serieus overwogen om een Chinees koekblik in de oprit te parkeren.

Dat klinkt misschien gek, maar eigenlijk ook weer niet. De Chinezen hebben de laatste jaren namelijk niet stilgezeten. Alles daar is elektrisch, en qua batterijen en innovaties lopen ze gewoon een straatlengte voor, zeker op de gemiddelde Amerikaan. KPMG rekende al uit dat hun marktaandeel in Europa groeit van vier procent in 2023 naar tien procent in 2030.

De meneer die de Chinese wagentjes verkoopt en dit onderzoek heeft laten doen ziet dat ook in z’n showroom. Volgens hem helpt het gedoe met Trump en Musk enzo in de VS ook nog eens mee: mensen kijken sneller naar alternatieven, en daar profiteren de Chinezen vrolijk van.

En het is niet alleen maar Tesla en Ford die moeten opletten. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat merken als BYD, Xpeng en Dongfeng ook serieuze alternatieven zijn voor de vertrouwde Volkswagen of Peugeot. Jazeker, niet alleen de Amerikaan moet oppassen, ook de Europeaan, zelfs met hun onmogelijke namen.

Vooral jongeren tot veertig jaar hebben daar geen moeite mee, die denken gewoon: goedkoper, beter, waarom niet. Toch blijft er ook twijfel. Een derde van de Nederlanders vertrouwt de beloofde veiligheid en actieradius niet helemaal. Maar goed, dat vertrouwen moet je als nieuwkomer natuurlijk ook even opbouwen.

De aantrekkingskracht zit ’m vooral in de prijs-kwaliteit. Chinees betekent vaak net wat meer waar voor je euro. Onderhoud en onderdelen zijn goedkoper, batterijen kunnen ze als geen ander bouwen, en bovendien: waar je auto vandaan komt is eigenlijk allang niet meer relevant. Nee…

Een oer-Europese Volkswagen Polo wordt namelijk ook half in Mexico en half in Spanje in elkaar geschroefd. Kenners benadrukken dat die scheidslijn tussen ‘Westers’ en ‘Chinees’ sowieso vervaagt, want heel veel Europese EV’s hebben toch al Chinese accu’s en chips aan boord.

Kortom, wen er maar aan: je volgende auto zou zomaar 100% Chinees kunnen zijn.