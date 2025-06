‘Dacia werkt aan een nóg goedkopere Renault 5!’

Wacht nog even met je Renault 5-order, ik herhaal…

Dacia staat op het punt om opnieuw het budget-EV-segment op te schudden. Terwijl de concurrentie toeneemt – met goedkope Chinese modellen én betaalbare Europese alternatieven zoals de Volkswagen ID.2 en Stellantis-crossovers onder de €30.000 – werkt Dacia aan een antwoord dat volledig in lijn ligt met hun no-nonsense filosofie: een ”elektrische auto voor minder dan € 15.000”.

Volgens de Franse krant Le Parisien werkt Dacia aan een nieuwe elektrische hatchback die intern wordt aangeduid als de Evader. Het model is gebaseerd op het AmpR Small Car-platform. Dat is dezelfde technische basis als de Renault 4, Renault 5, de Alpine A290 en straks ook de nieuwe Twingo.

Renault 5 van Dacia?

Volgens een ingewijde krijgt de EV “een lichtgewicht structuur met een laag zwaartepunt die grote wendbaarheid en rijplezier biedt”. Klinkt als de Renault 5 E-Tech. Daar gaat de Franse media in mee, maar zo zeker ben ik er niet van. Ik zou niet willen uitsluiten dat Dacia het 5-platform gebruikt voor een tegenhanger van de kleine Twingo.

Prijs van de Dacia EV

Met de vraagprijs die nu rondgaat is ook wat aan de hand. “Met dezelfde subsidiebedragen in 2026 zouden we ruimschoots onder de grens van 15.000 euro blijven”, zegt een Dacia-topman die anoniem wilde blijven. Dat wil dus zeggen: minder dan 15k als je in 2026 nog steeds € 4.000 subsidie kunt krijgen van de Franse overheid. Zonder dat zakcentje van de staat zou de EV dus richting de 20k gaan. Dat is alsnog een leuke marge naar de goedkoopste Renault 5 E-Tech.

Is het niet gewoon een elektrische Sandero?

Wie wacht op een volledig elektrische Dacia Sandero moet nog wat geduld hebben. De eerste Sandero-EV wordt niet voor eind 2027 verwacht, zo bevestigt een topman van het merk. Oftewel: de EV op de Renault-architectuur is niet de Sandero.

De lekkende Dacia-medewerker schept realistische verwachtingen: ”Hij zal geen actieradius van 700 kilometer hebben en niet in 17 minuten opladen, maar we maken de juiste technologische keuzes op het juiste moment.” Een echte Dacia dus, net als zijn allergrootste broer.

Foto: OpenAI/DALL-E