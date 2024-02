Deze supercar kan rook en pepperspray verspreiden

Vergeet Aston Martin, dít is de auto die je moet hebben als wannabe-James Bond.

Nieuwe supercars zien we met enige regelmaat voorbijkomen, maar iets te vaak zijn het slechts renders. Vandaag hebben we echter een nieuwe supercar die ook daadwerkelijk bestaat. Sterker nog: het is al de tweede generatie van dit model. Het Amerikaanse Rezvani presenteert namelijk de nieuwe Beast.

Die auto heb je misschien niet meteen voor de geest, dus even een kleine introductie: de eerste Beast dateert uit 2015 en was gebaseerd op de Ariel Atom. Dit was dus een echte lichtgewicht sportwagen. Vervolgens kwam er ook nog de Beast Alpha X Blackbird, die gebaseerd was op een Elise. Beide auto’s waren voorzien van een viercilinder en wogen minder dan 1.000 kg.

Met de nieuwe Beast gooit Rezvani het over een andere boeg: dit is een auto met een twin-turbo 6,2 liter V8 en een gewicht van zo’n 1.350 kg. Echt een ander beestje dus. Met een vermogen van 1.000 pk begeeft deze auto zich in hypercarterritorium. De sprint van 0-60 mph (96,6 km/u) moet in 2,5 seconde gepiept zijn.

Hoewel deze Beast wordt gepresenteerd als een nieuw ontwikkelde auto, durven we er vergif pepperspray op in te nemen dat dit een verbouwde Corvette C8 is. Het silhouet lijkt verdacht veel op de Corvette en het dashboard al helemaal. En toevallig heeft de C8 óók een 6,2 liter V8.

Het is in feite dus een getunede Corvette met een anders koetswerk, maar deze Rezvani is wel een stuk lichter. Een C8 weegt namelijk zo’n 1.650 kg, terwijl de Rezvani Beast maar 1.350 kg weegt. Dat is te danken aan het feit dat het koetswerk is opgetrokken uit carbon.

Ook interessant: Rezvani Beast heeft een aantal opties die je zeker niet op de optielijst van Chevrolet gaat vinden. De Beast is namelijk uit te voeren met onder meer een rookgordijn, een pepperspray dispenser, bescherming tegen elektromagnetische straling en deurgrepen die onder stroom staan. De makers van deze auto hebben iets te veel films gekeken… Dat geven ze overigens ook zelf toe.

Als je écht veel vijanden hebt kun je zelfs een kogelvrije variant bestellen. De gewichtsbesparing ten opzichte van de Corvette wordt dan waarschijnlijk wel teniet gedaan. Misschien kun je dan toch beter de Rezvani Tank bestellen.

Qua verkoopaantallen heeft Rezvani geen ambitieuze doelstellingen, want de oplage wordt beperkt tot slechts 20 exemplaren. Bij een gelimiteerde supercar met 1.000 pk verwacht je een prijskaartje met zeven cijfers, maar dat valt mee. De vanafprijs bedraagt omgerekend €452.000. Let wel: dat is exclusief rookgordijn en pepperspray.