Deze supercar met Ferrari genen is uniek

Uniek, maar toch komt het allemaal zo bekend voor...

Dat heeft niks te maken met het feit dat we er de Ferrari F430 (aankoopadvies) in herkennen waar de auto op gebaseerd is, want dat doen we niet. Maar dit soort projectjes van dromers zien we vandaag de dag wel erg veel verschijnen. Vroeger had je ze ook al, auto’s als de Mega Track, Isdera Imperator en Vector W8, maar dezer dagen lijkt iedereen en zijn oma opeens een supercar te bouwen. Niet dat we klagen, dit soort paradijsvogels maakt de autowereld alleen maar kleurrijker en dat is welkom nu alle nieuwe C- en D-segmenters in principe hetzelfde zijn. Plus, over een jaar of vijftien vormen ze een goede basis om een artikel te schrijven dat terugblikt op een lang vergeten merk.

Deze gele schicht is het werk van Enea Casoni, een voormalig coureur die nu zijn eigen auto’s bouwt. Enea wil je graag laten weten dat hij géén tuner is, hij maakt alleen unieke auto’s. Of eventueel auto’s in een oplage van vijf stuks ofzo. Deze E.C. OnlyOne P8 is zijn eerste wapenfeit. De auto baseert zoals gezegd op de Ferrari F430, maar de motor levert 600 pk en de koets van alu en carbon is totaal anders. Het design is geïnspireerd op de prototype-racers van de jaren ’70. We zien echter ook wat moderne details, zoals Liberty Walkesque spatbordverbreders met popnagels, alleen dan opgetrokken uit carbon.

Wat ons betreft is de achterkant van de auto het beste gelukt. De neus daarentegen is wat saai. Maar de auto zal het ook moeten hebben van diens proporties. Het ding meet slechts 1,1 meter hoog en ruim twee meter breed. In het echt zal het ding dus vast een verpletterende indruk maken, getuige ook deze geinige foto met wijzende omstanders:

Over prestaties en prijzen heeft Casoni het verder niet. Is immers ook niet relevant, want deze auto bestaat nu en de volgende zal waarschijnlijk geheel anders zijn. Als je interesse hebt kan je een kijkje nemen op de stijlvolle doch onhandige website van het merk.