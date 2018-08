Formule 1 pakt record Spa-Francorchamps van Porsche af

De 919 Evo moet weer van stal komen wil Porsche het record terug in handen krijgen.

Voordat Porsche het bizarre record op de Nürburgring wist vast te leggen, registreerde coureur Neel Jani eerst een record op Spa-Francorchamps. In april van dit jaar reed hij met de Porsche 919 Evo een tijd van 1:41.770 op het Belgische circuit. Dat was toen de snelste tijd ooit en daarmee verbrak Jani het huidige record dat destijds in handen was van Lewis Hamilton.

Afgelopen weekend sloeg de Formule 1 keihard terug. Tijdens Q1 van de kwalificatie op zaterdag reden diverse rijders sneller dan 1:41.770. Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel reden alledrie een snellere tijd. Vettel trok met een tijd van 1:41.501 aan het langste eind. De Ferrari-rijder pakt daarmee het record van Porsche af. Vanaf Q2 ging het regenen en dus konden de coureurs geen betere tijd noteren. Wellicht dat men volgend jaar bij een heldere hemel een nog snellere tijd weten neer te zetten.

Het was coureur Neel Jani zelf die via sociale media de tijden nauwlettend in de gaten hield. Jani grapt dat de 919 Evo uit het museum moet worden gehaald om het record terug in handen te krijgen.