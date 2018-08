“Meeste NHTSA-klachten tegen Tesla zijn nep”

Het is allemaal een complot om Tesla in een kwaad daglicht te stellen, aldus Tesla.

Niet alleen de carrosserieën van de Model S en Model X zijn van aluminium gemaakt bij Tesla, maar kennelijk ook de hoedjes. Uit berichtgeving van de Tesla-lovers bij Electrek blijkt namelijk dat Elon Musk een email naar werknemers heeft gestuurd met een rapport dat claimt dat de meeste klachten over Tesla aan het adres van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) nep zijn. Uit de titel van het bericht maken we op dat het om een intern rapport gaat.

Consumenten kunnen bij de NHTSA terecht als ze bedenkingen hebben over de veiligheid van hun auto. De NHTSA neemt deze vervolgens in behandeling en gaat eens kijken of er een kern van waarheid in de klachten zit, zoals bij de afbrekende rempedalen van de Model S. Musk Twitterde in 2016 echter al dat hij vermoedde dat de meeste klachten tegen Tesla nep zijn. Hij stelde destijds de retorische vraag waarom mensen dat toch zouden doen.

Would seem to indicate that one or more people sought to create the false impression of a safety issue where none existed. Q is why? — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2016

In het rapport dat Electrek in handen heeft gekregen, lijkt Tesla zelf al lang het antwoord gevonden heeft op die vraag: het zou namelijk allemaal een complot zijn van Tesla-haters en shorters. Idealiter (bekeken vanuit het oogpunt van potentiële neppers) zou de NHTSA vlak voor de bekendmaking van financiële cijfers een onderzoekje zou beginnen, wat de aandelenprijs van Tesla zou drukken. Om dit in kaart te brengen staat in het rapport onderstaande staafdiagram. De blauwe pijlen geven zoals de legende zegt data aan waarop een earnings call plaats heeft gevonden. Ik zie er niet per se direct een duidelijk verband tussen ‘neppe’ klachten en de earnings calls, maar Tesla kennelijk wel.

Goed, dan is het nog de vraag hoe Tesla vaststelt of klachten ‘echt’ zijn of ‘waarschijnlijk nep’. Het rapport geeft een paar voorbeelden van klachten die van dezelfde bron afkomstig lijken te zijn (ALL CAPS YO!) en bovendien geen informatie geven over het VIN-nummer van de auto. Deze klachten worden beoordeeld als ‘likely fake’.

In totaal zouden zo’n tweederde van de klachten nep zijn, zo luidt de conclusie:

After a review of hundreds of Tesla customer complaints filed with NHTSA since 2016 through present day in 2018, I can confirm that at least two-thirds of them are fake.