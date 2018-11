Deze SUV knalt in 3 seconden naar de 100 km/u

Daarmee is 'ie sneller dan de Grand Cherokee TrackHawk. Fraai dashboard, trouwens.

We waren maandag blij verrast met een compleet nieuw automerk: Rivian. Het is altijd een beetje lastig om in te schatten hoe serieus je het moet nemen. Het begint met fraaie schetsen en indrukwekkende specificaties. Vervolgens worden de eerste kleimodellen gemaakt en wordt het al wat minder. De eerste prototypes zien er niet uit en rijden voor geen meter. Vervolgens blijkt de productie op gang brengen het allerlastigst en gaat het merk al ten onder voordat de eerste auto is gebouwd.

Bij Rivian is het ook nog onzeker, maar de plannen lijken behoorlijk realistisch. De auto gaat niet over drie maanden in productie, dat moet in 2021 geschieden. De fabriek is ook al bekend. Niet een nieuwe gigafactory in de woestijn, maar een voormalige Mitsubishi fabriek. Er gaan twee auto’s gebouwd door Rivian: de R1T Pickup (afbeelding boven) die we al lieten zien en deze auto: de R1S.

In tegenstelling tot de R1T is de R1S een SUV. Ondanks dat het aantal foto’s een klein beetje tegenvalt kunnen we niet anders concluderen dat het er geslaagd uit ziet. Die twee verticale koplampen zijn weliswaar niet heel erg mooi, maar wel zeer herkenbaar. De R1S is een zevenzits SUV met drie zitrijen, precies zoals de clientèle dat graag wenst.

De R1S is technisch opzicht gelijk aan de pick-up. Volgens Rivian is de SUV een paar kilogram lichter, maar verder komen de specificaties overeen. Je kunt kiezen uit drie verschillende accupaketten: 105 kWh, 135 kWh en 180 kWh. De 180 kWh variant heeft 754 pk en 1.120 Nm. Daarmee snelt de R1S in 3 seconden naar de 96 km/u en in minder dan 7 seconden naar de 160 km/u. De topsnelheid bedraagt een begrensde 193 km/u.