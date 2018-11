Nieuwe Corolla zorgt voor betere Beter Bed ervaring

Slaap Corolla, slaap.

Advil PM, bedrijfsadministratie, Valdispert, Dire Straits, kamillethee, de film ‘Lost In Translation’, een cursus frontovergang van @jaapiyo of een interview met Tom Egberts. Deze op het oog lukraak gekozen onderwerpen hebben een gemeenschappelijke eigenschap: ze zijn zéér slaapverwekkend. De Toyota Corolla Sedan hoort ook in dat lijstje thuis. Het is zo’n goede, verstandige en niet spannende auto dat het het automobiele equivalent is voor beige kleding. Een Toyota Corolla Sedan moet dan ook altijd in het beige gespoten worden.

Echter, de huidige Corolla is allesbehalve saai. De hatchback is best wel gaaf geworden. Ook de Corolla stationwagon mag er zijn. Enkele maanden geleden liet @RubenPriest al weten dat er een sedan-variant bij kwam. De auto op de foto zag er natuurlijk veel te spannend uit. Dat hippe blauw-grijs met die kloeke velgen. Is de Corolla Sedan nu een fraaie auto geworden? Nou, eh, nee. We hebben namelijk wat nieuwe afbeeldingen van de auto binnengekregen. De Corolla sedan is nu officieel gepresenteerd op de Los Angeles Motor Show.

Zoals bekend, wordt de auto (in Nederland althans) alleen geleverd als hybride. En die ziet er standaard toch een beetje anders uit. Want wat als je ‘m gewoon bestelt zonder grote wielen en een hippe kleur? Blijft er dan nog wat van het ‘design’ over? Oordeelt u zelf:

De Hybride krijgt namelijk piepkleine 15 inch wieltjes met smalle bandjes voor zo min mogelijk rolweerstand. Alsof je op vier thuiskomers aan het rijden bent. De kleur ‘Whirpool-Zanussi-Miele’-wit maakt de complete huurauto-ervaring compleet. Het is net zoiets als Tinder: in de verste verte komt het overeen, maar het valt toch wat tegen. De Corolla Hybrid heeft een atmosferische 1.8 viercilinder en twee elektromotoren. Het systeem vermogen bedraagt 122 pk. Knappe jongen die alle afbeeldingen in de gallery kan bekijken zonder in slaap te vallen.