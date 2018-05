Deze Tesla Model X vreet bergen en zand op als ontbijt

Lekker het terrein in met je Tesla.

Kan je daar de Grote Bonte Spechten de hele dag vertellen hoe geweldig je Musk-mobiel wel niet is, in plaats van ons er te pas en te onpas mee lastig te vallen. Oké, oké, rustig maar, we zullen geen flauwe grappen maken over Tesla in deze turbulente tijden voor het pioniersmerk. Musk stroggelt lekker door en we gunnen het hem best om boven te komen. Misschien kan hij bij deze uitdaging zelfs wel gebruik maken van de goodies die Delta4x4 voor de Tesla Model X gemaakt heeft. Hiermee wordt hemel bestormen namelijk een stuk makkelijker.

Een Model X voor het terrein naast het gebaande pad, het is typisch zo’n idee dat je misschien niet direct zelf bedenkt, maar dat opeens zo logisch lijkt als iemand anders het doet. Xzibit’s favoriete Tesla is immers al een soort halve SUV, zeker sinds deze standaard vierwielaandrijving heeft. Bovendien geven de elektrische motoren instant torque, ideaal dus om Moab, Utah mee te domineren. Alleen staat de auto wat lager op zijn wielen dan de gemiddelde full-size SUV van de premium merken én zijn de wielen traditionele pornojetsers die al bang worden van een hoge trottoirband.

Delta4x4 lost deze kleine problemen op met een paar epische offroad-velgen en banden. Tevens werken ze aan een lift kit om het ruimtewonder wat hoger op zijn poten te zetten. De velgen kosten maar 570 Euro per stuk, maar met de speciale banden erbij ben je rondom 3.900 Euro kwijt. Koop dan?