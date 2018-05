Gelekt! Shots van de naakte Rolls-Royce Cullinan

Oh hi old chap, foto's van de nieuwe Rolls zien?

De officiële launch van de Rolls-Royce Cullinan staat pas voor morgen op de planning, maar zoals dat eigenlijk altijd gaat bij nieuwe launches zijn ook dit keer de foto’s niet onder de Britse bolhoed gebleven tot het moment van de waarheid. Zojuist werden namelijk deze plaatjes door de brievenbus gesmeten. Toen we de deur openden om te kijken wie de afzender was, zagen we nog net een mysterieuze gestalte in een Tweed-jasje de hoek om verdwijnen.

Maar we zijn dankbaar voor de foto’s. Op de beelden zien we wat we eigenlijk al verwacht hadden van de Cullinan: een rechthoekige SUV met Rolls-Royce styling cues, zoals de geprononceerde neus die eindigt in de traditionele indrukwekkende spijlen van de grille.

Boven deze grille prijkt uiteraard de Spirit of Ecstacy, die waarschijnlijk nog nooit zo hoog in de lucht geplaatst is. Althans, niet op een auto. Als ze maar geen hoogtevrees heeft…

Hoewel de daklijn achter enigszins schijn afloopt, kunnen vroege geruchten dat de Cullinan geen SUV-achtige koets zou krijgen definitief naar het rijk der fabelen verwezen worden. Wel bijzonder op een SUV zijn de ‘naar achteren’ scharnierende suicide doors. Achterin de koffer van de kolos vind je zoals we weten (optioneel) een bankje terug, waar je een alcoholische versnapering kan nuttigen terwijl je toekijkt hoe je gezelschap een paar Patrijzen uit de lucht schiet, of iets dergelijks.

Voor de meesten onder ons is het echter interessanter wat er aan de andere kant van de auto te vinden is. Naar verluidt (en afgaande op de foto’s) vind je hier de 6.75 liter grote V12 uit de nieuwe Phantom terug, inclusief geforceerde ademhaling dus.

Ongetwijfeld zal dit powerhouse met historisch verantwoorde inhoud de grote Roller aansporen tot ordentelijke prestaties. Daar kunnen we je morgen echter alles over vertellen, nadat Rolls’ CEO Torsten Müller-Ötvös himself alle details uit de doeken doet.