Nederlandse leaserijders, doe dit met je Tesla Model 3!

Maak van je zakelijke elektrische sedan iets gaafs.

Een mening blijft een mening, maar Tesla’s zijn over het algemeen geen afschuwelijke auto’s voor je netvlies. Met de Model X sloeg de autofabrikant de plank wellicht mis en ook de Model Y ijkt geen moeders mooiste te worden. De Model S en Model 3 zijn in vergelijking met concurrenten keurige sedans.

Soms moet je zelf even de mouwen opstropen om er nét dat beetje extra uit te halen. Zo heeft Vorsteiner een poging gedaan de elektrische sedan wat fraaier te maken. De tuner heeft een bodykit bedacht die aan de voor- en zijkant subtiel oogt. De achterkant is een ander verhaal, met een diffuser waar je U tegen zegt. Ook monteerde Vorsteiner een flinke carbon achterspoiler. Verder is het Tesla-logo op de achterkant vervangen voor letters die de merknaam uitschrijven.

Kers op de taart zijn de 21-inch velgen met Michelin Pilot Super Sports. Wat de tuning moet gaan kosten is niet bekend. Vorsteiner noemt het de Tesla Model 3 Volta, een toepasselijke naam. De productie van de Volta-kit is vanaf heden gestart. Een offerte aanvragen voor de tuning is dan ook mogelijk.

