Elon Musk is woedend, doet Donald Trump na

Elon Musk is woedend en wil dat iedereen vrij kan leven. Voor hem. Het is toch schandalig dat de overhoud tijdens een pandemie maatregelen treft!

De spanningen omtrent Tesla zijn hooggespannen. Er zijn mensen die hun bedenkingen hebben omtrent de EV-pionier en er zijn hordes mensen c.q. apostelen die heilig geloven in de zalvende schoonheid die men Elon Musk noemt.

PayPal

De in Zuid-Afrika geboren uitvinder van PayPal en tijdelijk ‘behager’ van Amber Heard is een leider zoals we die eigenlijk niet zien in de autowereld. We hebben karakters gehad als Piëch, Marchionne en Ghosn, maar Musk slaat alles. Zeker nu Elon Musk woedend is.

Twitter-Account

Dat is geweldig voor hen, want dat betekent dat hij middels een Twitter-account meer teweeg kan brengen dan grote merken doen met enorme campagnes. Het schijnt te werken, want de vele beloftes worden door aandeelhouders als zoete koek naar binnen gewerkt. Dat is niet overdreven, want de kwartaalcijfers waren uitstekend: de aandelenprijzen gingen met 9% omhoog. Dit in tegenstelling tot bijna alle andere automerken die juist verliezen lijden.

Investering

Dat klinkt raar en dat is het ook, want Tesla doet maar een fractie qua aantallen in vergelijking met de traditionele fabrikanten. Er zijn dus voldoende aandeelhouders die geloven dat de aandelen een investering voor de toekomst zijn. Toch kan Tesla op het moment vrij weinig, want hun productiefaciliteit in Freemont, Californië, is nu tijdelijk gesloten, net als veel andere productiefaciliteiten wereldwijd. Dit is uiteraard om verspreiding van het coronavirus te beperken. Je zou aannemen dat hij in het kader van de volksgezondheid hier wel begrip voor heeft, maar Musk gaat vol ‘Donald Trump’ tijdens een conferende call:



“To say that they cannot leave their house and they will be arrested if they do, this is fascist. This is not democratic, this is not freedom. Give people back their goddamn freedom!”

Ambivalent

Net als zijn oranje president, is Musk lekker ambivalent aan het handelen. In eerste instantie vond ‘ie het virus ‘dom’. Daarna ging hij beademingsapparatuur maken, maar meer voor de bühne door goedkoop en onbruikbaar materiaal uit China weg te geven. Oh, en net als The Donald is deze week ook weer slim bezig met CAPS LOCK op Twitter:

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Naar het schijnt verliest Musk in hard tempo volgers op Twitter, alhoewel dat dan nergens relevant voor is en hij er nog zat heeft. Want hey: stijgende aandelenprijzen, dus deze man zal het ongetwijfeld begrijpen. Welnu, waar kan ik een Elon Musk dekbed bestellen…