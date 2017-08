Gelekt: eerste foto’s nieuwe BMW M5!

Altijd handig, die overenthousiaste stagiaires!

De IAA 2017 staat voor de deur, dus dat betekent een hoop nieuws. Traditiegetrouw gaat dat gepaard met de nodige foto’s die ‘per ongeluk’ te vroeg online komen. In dit geval trappen we groots af: de nieuwe BMW M5! Onze collega’s van bmwblog.com vonden een video die in China uitgelekt is. Ditmaal geen renders uit een computergame, maar het echte werk.

En wat we kunnen zien, ziet er blubberdik uit. Aan de voorkant zien we een grotere bumper met enorme luchtinlaten. Aan de zijkant is te zien dat de wielkasten lekker uitgeklopt zijn. Achter de wielkasten aan de voorkant kan je de M5 herkennen aan iets wat lijkt op een lucht uitlaat. De velgen zijn nu al fout en zie je binnen no-time op een E46 316i ‘M3 uitgevoerd’, waarschijnlijk. Achter die velgen prijken koolstofvezel remmen, waarschijnlijk een optie. Uiteraard is de achterkant voorzien van twee setjes ronde stortkokers en een duidelijk afwijkende bumper. Een klein carbon spoilertje maakt het geheel af.

Er is weinig dat we nog niet weten van de nieuwe topsporter uit München. Beetje bij beetje laat BMW Motorsport zich minder leiden door de puristische merkwaarden. Dat betekent dus een 4.4 Twin Turbo V8. Naar verluidt gaat deze minimaal 600 pk te leveren. Dat mag ook wel, want de concurrenten van Audi (605 pk) en Mercedes-AMG (612 pk) leveren ook al dergelijke waarden. Deze krachten worden via een DCT-tranmissie over gebracht op alle vier de wielen. Jazeker, de nieuwe M5 krijgt standaard xDrive mee. Op zich logisch: meer dan 600 pk op de achterwielen is gekkenwerk. Maar er komt ook een RWD-modus op, dus volwassen bezigheden als driften en een burnout zijn nog gewoon mogelijk. Meer weetjes vertelt @Jaapiyo in dit artikel.