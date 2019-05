Officieel: opgefriste Audi S4 met een unieke eigenschap

Komt dat zien, komt dat zien. Voor het eerst in de geschiedenis van de S4.

Alsof Audi er trots op is onthullen ze de facelift Audi S4 met de volgende zin. For the first time ever, the Audi S4 Sedan has a V6 diesel under the hood. Met andere woorden. For the first time ever zal je nieuwe Audi S4 Sedan harder afschrijven dan ooit tevoren. Ze zijn dan weer niet trots genoeg om er een dikke TDI badge op te plakken.

Na de Audi S5, S6 en S7 is het nu de beurt aan de S4 om zich te dopen in het dieselvocht. De facelift S4 krijgt geen 354 pk sterke benzinemotor, maar moet het doen met een minder krachtige 3.0 TDI. Het blok levert 347 pk en 700 Nm koppels. Dat laatste is dan wel weer erg fijn. Over de prestaties kun je simpelweg niet klagen. 0-100 in 4,8 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. Met een beetje normaal weggedrag moet 6.2 l/100km volgens Audi mogelijk zijn.

De motor komt met 48 volt mild-hybrid technologie. Onder de vloer van de bagageruimte heeft Audi een 0,5 kWh lithium-ionbatterij geplaatst die de auto wat zuiniger moet maken. Eigenlijk informatie die je kent van andere S-modellen die Audi recent heeft gepresenteerd. Sterker nog, de Duitsers copy pasten zodanig het eigen verhaal dat ze de S4 en S5 door elkaar halen.

Informatie over prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium. Op het moment van schrijven is de S4 TDI ook nog niet opgenomen in de Duitse configurator.