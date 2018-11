Komt Cadillac dan toch met een middenmotor-supercar?

Wat een sleutel al niet kan weergeven.

In 2002, wat dit jaar 16 jaar geleden is (!), kwam Cadillac met een bijzonder concept op de proppen. De Cien (Spaans voor honderd) vierde het honderdjarige bestaan van het merk en Cadillac hield het daarom totaal niet bescheiden. Het resultaat was een zeer bijzondere auto. Niet alleen hoe hij eruit ziet, met de lijnen die niet eens heel verouderd zijn in verloop van tijd, ook de aandrijflijn was groter dan ooit. Een 7,5 liter grote V12 motor met 750 pk moest de Cien aandrijven. Al werd deze motor in 2003 ondergesneeuwd door de Sixteen met een 13 liter V16 met 1015 pk (yeah right), was de Cien gestroomlijnder, lichter en de motor lag in het midden. Een soort Lamborghini dus, maar dan krachtiger en met een grotere motor. Dat blijkt: racegame-fanaten konden plaatsnemen in de Cien in Gran Turismo 4. Het was één van de snelste auto’s van het spel.

Gaaf, maar niet productierijp. Al rollen er weer écht gave auto’s uit de fabriek: de Cien is niet productierijp. Alhoewel, waarom niet? Het is ondertussen zo goed als zeker dat de nieuwe Corvette, het andere toplabel van GM, een middenmotor krijgt. De huidige ZR1 perst al zo’n 770 pk uit. Als die cijfers iets betekenen, staat de Corvette C8 op het punt om een soort productierijpe Cadillac Cien te worden. Zonder V12, maar dat is ze vergeven.

Toch is er iets opvallends te melden over de nieuwe supercar. Als we Road and Track mogen geloven, dook er al een plaatje van een sleutel op, die bij de Corvette met middenmotor past. Op de sleutel zit namelijk een knop om de ‘frunk’ te openen, een feature die bij auto’s met de motor voorin weinig wordt gebruikt. Bij auto’s met middenmotor juist des te vaker omdat dat meestal de kofferruimte is. Nou hoeven we geen bevestiging dat de Corvette C8 een middenmotor krijgt, maar de sleutel biedt een goede basis voor een stukje internetmysterie.





Een bijna identieke sleutel wordt gespot door Jalopnik. De achterkant is precies hetzelfde: de knoppen laten een auto met middenmotor zien. De achterkant is anders, daar staat een welbekend logo. Dat van Cadillac. Het eerder gelinkte artikel van Road and Track bevat patentaanvragen waardoor de C8-sleutel de real deal lijkt te zijn, wat de Cadillac sleutel een opvallend fenomeen maakt. Want eerlijk gezegd zou het geen slecht idee zijn om die gave Cien toch nog op de weg te zien. Door het vrij vaste Cadillac-familiegezicht kan de auto met lichte wijzigingen zo de weg op.

