Deze vijf provincies verhogen volgend jaar de wegenbelasting

Mag je in 2020 nog meer geld naar de overheid overmaken.

De wegenbelasting. Leuk is het niet om het ieder(e) maand, kwartaal of jaar te moeten betalen, maar de meesten doen het maar toch. Helaas wordt het volgend jaar voor bijna de helft van Nederland nóg minder leuk. Die provincies verhogen dan namelijk de provinciale opcenten, het deel van de MRB die de provincies als inkomsten binnenkrijgen.

De grootste stijger op de provincielijst is Friesland, daar stijgt de belasting namelijk met bijna een kwart. Een gemiddelde benzineauto van 1200 kg kost volgend jaar 240 euro aan provinciale opcenten, waar dat dit jaar ‘slechts’ 197 euro was. Een gemiddelde diesel van 1600 kg gaat van 330 euro naar 403 euro. Even een belangrijke nuance: met deze stijging gaat Friesland terug naar het niveau van vijf jaar geleden. Toen verkocht de provincie namelijk Nuon-aandelen, met die opbrengsten kon de provincie de belastingen verlagen. Nu is het Nuon-geld echter blijkbaar weer op, dus moeten de belastingen weer omhoog.

Drenthe blijft de duurste provincie voor de autobezitters, met 254 euro voor de gemiddelde benzineauto en 426 euro voor de diesels. Groningen volgt met 0,2 procent lagere tarieven. Noord-Holland is weer de goedkoopste provincie, daar kosten benzine- en dieselauto’s respectievelijk gemiddeld 187 en 312 euro.

Het is niet alleen maar slecht nieuws; in Gelderland gaan de provinciale opcenten juist omlaag. Gemiddeld betalen benzine- en dieselbezitters daar respectievelijk 5 en 9 euro per jaar minder. Toch is Gelderland de enige provincie waar de opcenten omlaag gaan. Naast Friesland, gaan de tarieven ook omhoog in Groningen, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant. Flevoland, Groningen en Friesland verhoogden vorig jaar ook al de provinciale opcenten. Oh, en heb je een oude diesel? Dan gaan je tarieven volgend jaar nóg verder omhoog.

Via BNR. Fotocredit: @mjj030 via Autojunk