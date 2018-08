Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van België 2018

Slaat Vettel dan nu eindelijk terug? Of weet Hamilton voor een verrassing te zorgen? En wat gaat Verstappen doen? Je leest het hier, op AutoBlog!

Een van de mooiste circuits is volgens velen eentje die valk over de grens ligt: Spa-Francorchamp. Er is veel aan te merken op deze locatie. De voorzieningen zijn matig, de infrastructuur is knudde, de patat is er smerig en duur en het bier mag die naam niet hebben. Voor flinke bedragen mag je op een modderig veld kijken naar een aantal auto’s die op tientallen meters voorbij razen. Omdat Spa Francorchamps met 7 kilometer en 40 meter de langste baan is van de kalender, zie je de auto’s ook nog eens het minste voorbij komen: slechts 44 keer.

Het is extra spannend vanwege het feit dat er twee gegadigden zijn voor de wereldtitel: Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Beide zijn coureurs van absolute wereldklasse. Hamilton is niet meer zo dominant als voorheen, maar weet lastige omstandigheden naar zijn hand te zetten. Hij slaat genadeloos toe wanneer hij de kans krijgt. Mede daardoor staat hij nu bovenaan het klassement.

Echter, Vettel heeft verreweg de beste auto. Met name de Ferrari-motor is dit seizoen enorm potent. Dankzij een paar stomme fouten c.q. domme pech heeft hij de leiding uit handen moeten geven, maar onder aan de streep is hij absoluut favoriet voor de titel. Althans, als hij deze vakantie zijn hoofd goed leeg heeft kunnen maken. De GP van België is de eerste race na het zomerreces, vanaf nu is het een lange eindsprint naar de wereldtitel. Voordat het zover is, moeten we eenst de kwalificatie behandelen.

Q1

En de lichten gaan uit! Je zou verwachten dat alleen ‘de mindere goden’ naar buiten gaan, maar niets is minder waar. De beide Ferrari’s en de Mercedes van Hamilton gaan bijna direct naar buiten. Wellicht om alvast een goede tijd neer te kunnen zetten. Ondanks dat er droog weer is voorspeld, weet je het immers nooit op Spa-Francorchamps. Het is Lewis Hamilton die als eerste van de topteams een tijd neerzet: 1:43.543. Raikkonen gaat daar direct over heen met 1:42.585. Vettel weet ook de tijd van Hamilton te pakken, maar niet die van Kimi. Vooralsnog is de Fin sneller.

Met nog 12 minuten te gaan is het Verstappen die een gooi gaat doen naar een toptijd. In de eerste sector lijkt het verschil mee te vallen, slecht 3 tienden minder. In de tweede sector laat hij nogmaals een paar tienden vallen. Verstappen pakt echter in de laatste sector wat tijd terug: 1:43.199, voorlopig P3.

Dan kijken we even wat er achteraan gebeurd. De vaste klanten zitten in de gevarenzone: Stroll, Sirotkin en Vandoorne hebben een chronisch gebrek aan snelheid. Bottas blinkt wel heel erg lang binnen: met nog 6 minuten te gaan is hij de enige die nog geen tijd heeft neergezet. Wat ook tegenvalt is de voorlopig snelste tijd van Ricciardo, waarmee hij op P10 staat. Bij Red Bull roepen ze door de boordradio dat het écht sneller zal moeten. Goed nieuws voor de Bottas-liefhebbers is dat hij begint aan zijn outlap. Hij zet een indrukwekkende tijd neer. Dat kan niet gezegd worden van Sainz, die Q2 niet weet te halen, samen met de coureurs van voormalig topteams McLaren en Williams.

De afvallers in Q1

Sainz

Alonso

Sirotkin

Stroll

Vandoorne

Q2

Bij de ‘La Source’ hairpin hangt nogal zware bewolking. Waarschijnlijk dat daardoor bijna alle auto’s direct naar buiten gaan. Weer is het Raikkonen die het redelijk voor elkaar heeft, hij pakt direct de voorlopige P1. Hamilton zit daar vlak achter. Tussen Verstappen en Ricciardo zit vooralsnog een verschil van dik een halve seconde in het voordeel van de Nederlander. Wederom is het Bottas die de spreekwoordelijke kat uit de boom kijkt en voorlopig in de pits blijft.

Hij zal snel naar buiten moeten gaan, want we zien de eerste toeschouwers hun poncho’s pakken. Bottas begint direct aan zijn outlap, Hülkenberg heeft ook nog geen tijd neergezet, maar blijft nog binnen met 3 minuten te gaan. Hij zal definitief niet naar buiten gaan. Ook Verstappen en Ricciardo zullen hun 4e en 5e tijd neer scherper gaan stellen. De eerste tijd van Bottas is uitstekend, hij pakt P4 af van Verstappen.

De afvallers in Q2

Gasly

Hartley

Leclerc

Ericcson

Hülkenberg

Q3

De regen lijkt veel heviger te worden. Op meerdere plaatsen op de baan zien we een behoorlijk aantal paraplu’s en poncho’s. Het lijkt op de baan overigens mee te vallen, het zijn voornamelijk wat plaatselijke druppels. Geen van de 10 coureurs wil een risico nemen en staat klaar in de pitlane om direct naar buiten te kunnen gaan, ook Valtteri Bottas.

Max Verstappen laat weten dat het echt serieus aan het regenen is. Dat is te zien aan Bottas, die spint bij uitkomen van Blanchimont. Verstappen gaat naar binnen voor Intermediate banden. Perez rijdt nog op de rode banden, de waaghals. Halverwege de Radillon raakt hij de controle over zijn auto kwijt.

Ricciardo heeft op de inter-banden de grootst mogelijke moeite om zijn Red Bull op de baan te houden. Hij blokkeert zijn wielen telkens en raakt enkele keren van de baan. Verstappen zet de eerste tijd neer: 2:02.849. Raikkonen duikt daar direct onder. Hamilton en Ricciardo bijten zich voorlopig nog stuk op die tijd. Vettel laat zien uit het juiste hout gesneden te zijn: hij pakt (voorlopig) P1.

Verrasing: Perez op P2 voorlopig! Hamilton gaat daar nog aan voorbij en pakt pole! Kan Ocon, die nog buiten is, daar nog aan voorbij? De baan wordt immers een stuk droger. Daar profiteren Ocon en Perez van Racing Point Force India van.

De kwalificatie van de GP van België 2018 ziet er als volgt uit

1. Hamilton

2. Vettel

3. Ocon

4. Perez

5. Grosjean

6. Raikkonen

7. VERSTAPPEN

8. Ricciardo

9. Magnussen

10. Bottas

11. Gasly

12. Hartley

13. Leclerc

14. Ericcson

15. Hülkenberg

16. Sainz

17. Alonso

18. Sirotkin

19. Stroll

20. Vandoorne