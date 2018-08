Koop jij de ruigste occasion van Nederland?

Qua prijs valt het heel erg mee.

In autoland praten we graag over ‘vermogen’. Een auto heeft een bepaalde hoeveelheid pk’s. Een Alfa Romeo 159 3.2 JTS? Die heeft 260 pk. Heb je daar ook maar iets aan? Eigenlijk niet. Uiteraard, hoe meer vermogen hoe beter. Maar vermogen an sich zegt niet zo heel veel. Je hebt met veel meer dingen te maken, denk aan aĆ«rodynamica, transmissie en mechanische grip. Misschien wel de belangrijkste is factor is gewicht. Ja, je hebt er een hoge topsnelheid door, maar relatief gezien vallen de acceleratie en met name de wegligging erg tegen. Wat dat betreft is het knap dat ze bij AC Schnitzer een M5 hebben weten te bouwen die over de Nordschleife knalt in 07:30 minuut.

Op een circuit wil je juist een zo laag mogelijk gewicht. Hoe minder gewicht, hoe wendbaarder een auto is. Ook heb je veel minder vermogen nodig om tot acceptabele prestaties te komen. Maar wat als je nu op zowel een maximum vermogen als een minimum gewicht gaat focussen? Dan kom je uit bij Ultima. Ultima Cars is al jaren een fabrikant van bijzonder lichte sportwagens die in de verte wat weg hebben van oud Le Mans racers.

Ultima’s zijn zonder uitzondering bijzonder lichte auto’s. Qua motor hoef je je geen zorgen te maken, want er wordt (bijna) altijd gekozen voor een enorme V8. In het geval van deze occasion zijn ze een paar stapjes verder gegaan. Nee, het is niet een LS V8 van 6.2 liter met 430 pk, een populaire Crate Engine die je in veel andere sportwagens ziet. Nee, het is de LS7 uit de Corvette Z06 en de Camaro Z/28. Een zeven liter grote heerlijkheid met 515 pk en 659 romige Newtonmeters.

Voor de gelegenheid is het blok aangepakt om 651 pk te leveren, 136 pk meer dan standaard. Standaard is de zestienklepper niet heel erg gestresst, dus een beetje tuning kan geen kwaad. Sterker nog, de motor produceert nog steeds geen 100 pk per liter en zal dus niet voorkomen in dit lijstje.

Het vermogen wordt alleen maar indrukwekkender als je het gewicht in ogenschouw neemt. Deze Ultima GTR weegt net iets meer dan 1000 kg. Dus je hebt een auto met meer vermogen dan een nieuwe E63 AMG, maar de helft aan gewicht mee te torsen.

De auto staat gewoon in Nederland te koop. Tevens is de auto voorzien van gele kentekenplaten en is de auto links gestuurd. Kortom, mocht je in het bezit zijn van 98.000 euro is het zaak zo spoedig mogelijk deze auto op de inrit te zetten.

Met dank aan Rocco voor de tip!