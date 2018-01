Deze Volvo XC60 is een dikke Zweedse gehaktbal

Met dank aan wat hulp uit Duitsland.

De Duitse tuner Heico Sportiv zal wel blij zijn. Vanuit het Duitse Weiterstadt legt het bedrijf zich al sinds jaar en dag toe op het tunen van Volvo’s. Dan is het toch een beetje zuur als een concurrent je de wind uit de zeilen haalt. Precies dat gebeurde met Heico. Het Zweedse Polestar schurkte steeds dichter en dichter tegen Volvo aan. Maar dat is nu verleden tijd. Polestar is inmiddels volledig geassimileerd door Volvo’s moederbedrijf Geely. En dus heeft Heico weer alle ruimte om zich te vergrijpen aan reeds bestaande Volvo’s (en wellicht Polestars in de toekomst).

Net als het geval was bij het vorige model heeft Heico inmiddels ook voor de nieuwe XC60 een dikmaak-kitje klaarliggen. Flinke bumpers, grote velgen, indrukwekkende stortkokers, een verlagingssetje dat eventueel samenwerkt met de optionele adaptieve demping, het is allemaal van de partij. De kit is alleen beschikbaar op auto’s met R-Design pakket en voor 2.490 Euro ben je helemaal het mannetje. Eventuele motortuning moet je er los bijbestellen.