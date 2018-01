Overheid onderzoekt haalbaarheid F1 GP in Assen

Niet dat het nu nog uitmaakt. De grid girls komen toch niet meer...

Maandenlang waren we in de ban van het onderzoek naar de haalbaarheid van een Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Alsof we met zijn allen even de illusie leefden dat áls de duurbetaalde consultants met een positief oordeel zouden komen de komst van de Grand Prix nog slechts een formaliteit was.

Toen lagen opeens de conclusies voor onze neus en bleek het antwoord op het hete issue geheel verrassend ‘joah, op zich zou het onder bepaalde omstandigheden kunnen’ te zijn. Inmiddels zijn we echter alweer wat maanden verder en lijkt de situatie eigenlijk niet veel veranderd te zijn door het onderzoek. Vastgoedmagnaat Bernhard junior is naar verluidt achter de schermen nog volop bezig zijn droom om de F1 weer naar Zandvoort te halen werkelijkheid te maken, maar we kunnen wel raden waar het (nog steeds) aan schort.

Ondertussen steelt het goede oude TT-Circuit in Assen Circuit Zandvoort’s donder. De ‘Kathedraal’ van de motorsport kwam onlangs in het nieuws omdat Charlie Whiting uit naam van de FIA de baan een lovende beoordeling heeft gegeven. Het puike nieuws kreeg meteen bijval van Robert Doornbos, ooit zelf actief in een ChampCar op het voor auto’s toch relatief krappe baantje.

Het blijft echter niet bij de mooie woorden van Bobby D. Surfend op de wilde golven van de Max-hype kondigen het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe én het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen vandaag aan dat ze gaan onderzoeken of de F1 naar het TT-circuit halen een goed idee is. Een extern bureau zal ruim betaald worden om in de toekomst te zeggen dat een Nederlandse Grand Prix in Assen in principe kan, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Heel lang hoeven we hier als het goed is niet eens op te wachten: al in maart moeten de resultaten op tafel liggen.