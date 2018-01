Serieus: VW wil graag extra geld stoppen in diesels

Du spinnst aber!?!

Je moet het Volkswagen nageven: het zijn wel volhouders. Met dieselgate en dieselgaskamergate nog vers in het geheugen zou je verwachten dat er binnen het concern inmiddels een boete staat op het uitten van de termen ‘diesel’ en ‘TDI’. Als Günther zijn collega Hermann in de fabriekshal vraagt of Hermanns nieuwe Golf een TSI-tje onder de kap heeft, moet Hermann zich zodoende in gekke bochten wringen. ‘Nee, het is een euhm…hij loopt op…Achternaam van Rudolf!’, hoor je hem dan zeggen. Hilariteit.

Tenminste, zo zou je je een en ander wellicht voorstellen. Maar niks is minder waar. In de week waarin Volkswagen enorm onder vuur is komen te liggen vanwege proeven op mens en dier, geeft topman Matthias Müller tegenover de zender N-TV doodleuk aan dat Volkswagen voorlopig van plan is lekker door te gaan met investeren in diesel.

Ik kan me heel goed voorstellen dat onze klanten opnieuw hun vraagtekens stellen rondom dit thema. Desalniettemin zullen wij voorlopig blijven investeren in dieseltechnologie.

Let wel, dit is dus dezelfde man die na het uitlekken van de inmiddels beruchte mens- en dierproeven deze kwalificeerde als ‘onethisch en weerzinwekkend’. Strict genomen kunnen die twee dingen weliswaar naast elkaar bestaan, maar toch wringt dit ergens wel een beetje.

Naast zijn standpunt over diesels had Müller ook nog wat toe te voegen aan het vertrek van Dr. Thomas Steg bij Volkswagen. Steg is als hoogste PR-functionaris van Volkswagen gestruikeld over het recente schandaal en Müller heeft aangegeven Steg te respecteren vanwege zijn beslissing ontslag te nemen. Maar waarom lag dit dossier überhaupt op het bureau van Steg en niet bij de afdeling Research & Development? De CEO heeft naar eigen zeggen geen idee:

Het is mij eerlijk gezegd ook niet geheel duidelijk waarom de proeven zijn uitgevoerd onder de paraplu van de PR-afdeling in plaats de afdeling Research & Development. Dat zullen we moeten onderzoeken.

Dat laatste lijkt ons een strak plan.

Image-Credit: Rokende Rabbit via VWvortex