Spendeer 45K euro’s aan een handgeschakelde BMW M5

Of is 'ie het niet waard?

In de jaren na de milleniumwisseling hadden de Duitsers krankzinnige ideeën als het gaat om productieauto’s. Niet alleen leverde Volkswagen de W12 in maar liefst twee van haar modellen, bij haar landgenoten van BMW koppelden ze de door de Formule 1 geïnspireerde V10 in de M5 aan een handgeschakelde zesbak. Één van die zeldzame exemplaren staat nu in Nederland te koop.

De auto heeft echter niet zijn gehele leven in Holland doorgebracht. Wie de foto’s onder de loep legt, zal zien dat er verschillende hints weggeven dat het hier gaat om de Amerikaanse variant van de BMW M5. Is daar dan daadwerkelijk verschil tussen te vinden? Absoluut. Dankzij de verschillende regels en wetten die de werelddelen hanteren, zien de auto’s er regelmatig iets anders uit. Denk bijvoorbeeld aan ernstig vervormde bumpers, of simpelweg andere toerentellers. Dat gezegd hebbende is het optische verschil bij de E60 M5 te verwaarlozen. De plek waar de Amerikaanse en Europeaanse varianten wél duidelijk van elkaar verschillen, kunnen we op eerste gezicht echter niet direct zien.

Dit heeft alles te maken met de versnellingsbak. Een jaar na de onthulling van de BMW M5 maakten de Duitsers, na lang geschreeuw van hun Amerikaanse klanten, bekend dat het de auto op de markt zou brengen met een handbak. In totaal werden er niet meer dan 402 exemplaren in die configuratie geleverd. De bolides waren, uiteraard, iets minder snel dan hun evenbeelden met de zeventraps SMG-automaat, maar daarvoor in de plaats gaven ze de bestuurders een groot stuk plezier terug.

Het exemplaar dat we hier voor ons hebben is, gezien het kenteken, recentelijk geïmporteerd. De 507 pk sterke BMW M5 heeft gedurende zijn leven de nodige kilometers afgelegd. De vreselijk snelle 5-serie heeft niet minder dan 180.000 kilometer achter de rug. Reken dus op torenhoge onderhoudskosten. Hierdoor is de prijs van 44.900 euro ietwat merkwaardig. Of alleen de handbak deze prijs kan rechtvaardigen, dat zul je zelf moeten beslissen.

Met dank aan Marc voor de tip!