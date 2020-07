Te koop: de meest unieke Nissan GT-R van Nederland

Een off-road Nissan GT-R: die hadden we nog niet.

Fabrikanten vullen tegenwoordig de gekste niches, maar een off-road supercar hebben we sinds de Mega Track niet meer gezien. Toch zijn er mensen die zoiets wel zien zitten. Dat blijkt uit het feit dat verschillende bedrijven sportauto’s ombouwen tot robuuste off-roadauto’s. Na diverse oude en nieuwe 911’s is het nu de beurt aan de Nissan GT-R.

Deze off-road Nissan GT-R is gewoon in Nederland in elkaar geknutseld. De ombouw is namelijk gedaan door Classic Youngtimers uit Uden. Ze deden eerder hetzelfde trucje met een Continental GT en een Gallardo.

Dankzij een nieuwe ophanging staat de GT-R 12 centimeter hoger op zijn poten. De auto heeft ook dikke terreinbanden gekregen. Om deze een plekje te geven heeft Classic Youngtimers de wielkasten aan moeten passen. De originele velgen mochten wel blijven. Het reservewiel is op het dak bevestigd op een speciaal daarvoor bestemde dakdrager.

Als je in het donker op avontuur wil met deze GT-R ben je verzekerd van goed zicht. Classic Youngtimers heeft de auto namelijk voorzien van een LED-balk op het dak en twee extra lampen in de voorbumper. Om de auto extra onopvallend opvallend te maken heeft de GT-R een camouflagewrap gekregen.

Zoals het hoort bij een GT-R is het vermogen is ook meteen opgeschroefd. Waar de auto eerst 458 pk had, is dat nu ruim 600 pk. Dit moet de grotere banden en het extra gewicht weer een beetje compenseren. In 2,5 seconde naar de 100 zit er waarschijnlijk niet meer in.

De auto staat momenteel met 46.500 km op de klok te koop bij Classic Youngtimers. De vraagprijs is €95.000. Gezien de aanpassingen is dat nog best een schappelijke prijs. Je weet in ieder geval zeker dat je iets unieks hebt.

Foto’s: Classic Youngtimers/Noël van Bilsen