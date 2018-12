Wordt dit de meeste belachelijke optie voor SUV’s ooit?

Ford heeft iets bedacht dat we minstens zo geniaal als dom vinden.

Omdat men tegenwoordig steeds meer behoefte aan luxe en ruimte heeft, worden auto’s alsmaar groter. Hoewel we deze trend ook steeds beter beginnen te zien bij Europese autofabrikanten, is de Verenigde Staten nog altijd heer en meester als het aankomt op het maken van gruwelijk grote bolides. Zijn het niet de enorme pick-ups, dan zijn het wel de onbehoorlijk grote SUV’s. Denk aan de Chevrolet Suburban, de Lincoln Aviator en natuurlijk de Cadillac Escalade. Ford heeft ook zo’n intens slagschip in zijn modellengamma, de Expedition, en dit model krijgt in de nabije toekomst mogelijk een optie waarvan we de koffie bijna over het toetsenbord uitproesten.

Uit een aantal nieuwe gepatenteerde schetsen, die ontdekt zijn door het Amerikaanse Fox News, lijkt Ford een bizar systeem te willen gaan plaatsen in zijn allergrootste auto’s. Op de patentschetsen zien we namelijk een constructie die zeer doet denken aan de lopende banden die we in supermarkten vinden, waarmee boodschappen eenvoudig verplaatst kunnen worden. Door eenzelfde systeem achterin zijn meterslange SUV’s te verstoppen, wil Ford het voor zijn klanten eenvoudiger maken om boodschappen of goederen op te bergen. Uit de schetsen kunnen we opmaken dat Ford de achterkant van de derde zitrij wil voorzien van een dergelijk systeem, dat vervolgens met knoppen bediend kan worden. Zo hoeven Ford-eigenaren straks niet meer door de auto te kruipen om het laatste pakje boter te grijpen.

Hoewel het nog allesbehalve zeker is dat Ford daadwerkelijk een optie als deze zal implementeren, zegt het vrij veel dat de Amerikanen bezig zijn met een dergelijke luxe optie. Wanneer je erover nadenkt is het eigenlijk van de gekken dat zoiets nog niet is gedaan, zeker nu we in een tijd leven waar letterlijk alle geautomatiseerd wordt. Ford wil nog niet bevestigen dat de rolband in productie zal gaan, maar wees niet verbaasd als je hem binnen enkele jaren in Amerikaanse straatsloepen zult vinden.