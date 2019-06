Aston Martin bevestigt nieuwe James Bond auto’s

De Britse Uber-dandy krijgt weer discreet vervoer toegewezen. Oh, nee. Toch niet.

Al sinds ik een kleine Willem ben, kijk ik graag naar James Bond films. De combinatie van Britse humor, spanning en actie zijn al jarenlang een beproefd recept. Het enige wat ik vroeger niet kon rijmen, en nu nog steeds niet eigenlijk, zijn de auto’s die Bond tot zijn beschikking krijgt.

Je zou denken dat een geheim agent in dienst van ‘MI6’ probeert niet al te veel aandacht te trekken. Toch acht zijn Quartermaster (‘Q’) nodig dat hij in de meest opvallende auto’s rijdt. Eigenlijk was de BMW 750i uit Tomorrow Never Dies nog het meest gepast. De laatste James Bond film, Spectre, maakte het echt veel te bont. Het ging om een achtervolging tussen een geheim agent en een huurmoordenaar. Dat zijn beide beroepsgroepen waarbij je het liefst undercover door het leven gaat. Maar welnee: Bond reed door de straten van Rome in een Aston Martin (die nog uit moest komen in een oplage 10 exemplaren) en een oranje Jaguar hypercar, dat het prototype-stadium nooit ontstegen is.

Enfin, genoeg gezeurd. We gaan toch de nieuwe James Bond film kijken en het begint met goed nieuws: Aston Martin keert terug. Aston Martin heeft bevestigd dat er drie modellen in de film te zien zullen zijn. Uiteraard keert de iconische DB5 terug. Die maakt gelukkig af en toe zijn opwachting in een Bond film. Ook de V8 Vantage uit The Living Daylights zal te zien zijn. De derde Bond-car is de Aston Martin Valhalla. Overigens zijn er ook sterke geruchten over een vierde Aston Martin, een Rapide-E.

Mocht de naam Valhalla je niets zeggen, dat wordt naam van de nieuwe ‘medium’ hypercar, onder de Valkyrie. De auto begon zijn carrière als RB-003 tijdens de Salon van Genève. De Aston Martin Valhalla mag dan wel onder de Valkyrie gepositioneerd worden, met de prestaties zal niet veel mis zijn. Net als de auto van Max Verstappen beschikt de auto over een V6 turbo met elektromotoren, goed voor een gezamenlijke output van 1.000 pk. De naam van Bonds nieuwe auto is dus eerder bekend dan de nieuwe Bond-film waarin die zal verschijnen. De film die nog wordt aangeduid met de werktitel ‘Bond 25‘, zal in April 2020 te zien zijn in de bioscoop.