Jazeker, Mazda gaat nog meer premium worden

En ze zijn al goed op weg.

Mazda is altijd een beetje een apart merk geweest. Ze doen veel dingen net even anders dan anders. Dat is tegenwoordig echt bijzonder knap, als je je bedenkt dat ze relatief klein doch zelfstandig zijn. Dat is een combinatie die je niet heel erg veel tegenkomt.

Tot voor kort onderhield Mazda innige banden met Ford, maar deze werden in 2011 verbroken. Sindsdien werkt Mazda samen met merken per model. Een goed voorbeeld is de Mazda MX-5, die in samenwerking met Fiat is ontwikkeld. In 2015 sloot Mazda een overeenkomst met Toyota. Zo zou Mazda er zorg voor dragen dat Toyota voorzien wordt van SkyActiv benzinemotoren en dat Mazda gebruik kan maken van de hybride- en brandstofceltechnologie van Toyota. Het is een naam die je niet veel hoort voorbij hoort komen, maar Masamichi Kogai (de grote baas van Mazda) is wat dat betreft erg goed bezig.

Sowieso omdat Mazda met zijn hardware appelleert aan de eisen van de liefhebber van leuke auto’s. We halen nogmaals de Mazda MX-5 aan. Of denk aan de bovengemiddeld sportieve onderstellen. Of wat te denken van hun atmosferische motoren? Nu horen we op de redactie ons eigen @wouter protesteren. Hij vraagt gedeeltelijk af waar de hosanna vandaan komt. Die turboloze motoren hebben een serieus gebrek aan koppel (met name onderin), toeren maken doen ze niet graag en verder dan 194 pk gaan ze niet bij Mazda. En op de MX-5 na zijn het allemaal voorwielaandrijvers.

Maar daar komt verandering in. Zo kun je in de Verenigde Staten een Mazda 6 krijgen met 2.5 SkyActive met turbocompressor. Leuk, maar het gaat nog véél leuker worden. Zoals sommige geruchten laten weten is Mazda ook bezig met het ontwikkelen van zes-in-lijn motoren. In een aandeelhoudersvergadering zijn plannen naar boven gekomen die de geruchten bevestigen, zo meldt het Japanse BestCar. Maar daar blijft het niet bij. In plaats van wat Volvo en Daewoo hebben gedaan (een zes-in-lijn overdwars plaatsen), gaat Mazda achterwielaangedreven platforms ontwikkelen.

Mazda gaat deze techniek delen met Toyota en Lexus, dat de platforms wil gaan gebruiken voor de opvolgers van de volgende Lexus IS, RC en Toyota Mark X. Voor de duidelijkheid: de volgende Lexus IS staat nog op het ‘TGNA’-platform van Toyota (inclusief V6 motoren), het model daarna wordt gebouwd op het Mazda platform. De Mazda zes-in-lijn motoren maken gebruik van de SkyActiv-X technologie. Mazda en Toyota zijn al gezellig aan het samenwerken. Zo is de Toyota Yaris in de Verenigde Staten een Mazda2 en zijn beide merken een fabriek in Alabama uit de grond aan het stampen.

Mazda maakte al eens eerder grotere achterwielaangedreven auto’s. Afbeeldingen van boven naar onderen:

Mazda Cosmo (JC) ’95 (header)

Mazda Roadpacer AP (HX) ’75

Mazda Luce 4-Door Hardtop (HC)’86

Mazda 929 (HD) ’91

Mazda Sentia (HE) ’97