Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Je kent het wel: je gaat de weg op en het verkeer voelt opeens anders. Niemand lijkt haast te hebben, iedereen blijft keurig binnen de lijnen en zelfs de bestuurder van het witte busje houdt zich aan de limiet. Dat is meestal het moment waarop je weet dat er iets aan de hand is. En ja, het klopt: er komt weer een flitsmarathon aan.

Morgen is dat het geval in België. Daar controleert de politie 24 uur extra streng op snelheid. De federale politie werkt samen met 125 lokale zones en zet een geheel etmaal lang alles in wat flitsen kan. Vanaf zes uur ’s ochtends tot de volgende ochtend wordt op snelwegen en belangrijke verbindingswegen gemeten, zowel met vaste als mobiele apparatuur.

Pas op! Er komt weer een flitsmarathon

Voor automobilisten betekent zo’n flitsmarathon vooral dat de marge van “een beetje te snel” even verdwijnt. De actie is ruim van tevoren aangekondigd, dus niemand kan zeggen dat hij het niet wist. De politie noemt het een bewustmakingsactie, maar voor veel bestuurders voelt het eerder als een dag waarop je vooral probeert niet betrapt te worden.

Toch werkt het. Tijdens eerdere edities van de flitsmarathon daalde het aantal zware overtredingen merkbaar. En zij die ondanks alles toch te hard reden, kregen een flinke schop onder hun reet. Autsj.

Maar goed, de gedachte van de Belgische overheden is simpel: als iedereen even oplet, daalt het risico voor iedereen. Maar dat maakt het niet minder irritant om constant met één oog op de snelheidsmeter te moeten rijden, zeker als het verkeer gewoon doorstroomt.

Dus ja, het is vervelend. Maar de kans is groot dat je morgen wat rustiger rijdt dan anders. En mocht je dat vergeten: ergens langs de weg staat iemand klaar om je eraan te herinneren.

Met een camera. Dat dan weer wel.