Nerd alert: Fortnite F1 skins lekken uit alsof Toto Wolff erbij betrokken is

Volgens de echte echte nerds op de redactie is dit een dingetje. De F1 skins voor Fortnite zijn uitgelekt!1!!

Persoonlijk ben ik afgehaakt als gamenerd na de epische, fabeltastische en tevens fabelgeweldige Deus Ex serie. De Isaac Asimovesque hard science fiction was op mijn lijf geschreven. Sindsdien…mwah. Oké een potje Mariokarten met mijn favoriete tijdelijke huis-/opleidingsgenoten wil nog wel. Maar ja voor de rest…Op een gegeven moment word je gewoon een Boomer. Ik kan persoonlijk niet meer echt genieten van een potje gamen, omdat ik denk dat ik andere dingen moet doen met mijn tijd. Wellicht trekt GTA6 me nog een keer terug in het zwarte gat. Of natuurlijk die nieuwe Deus Ex, als die er ooit nog komt.

Gelukkig zijn er anderen op de redactie die niet leven in het Mesozoïcum. En zij hebben ondergetende erop gewezen dat er F1 skins zijn voor Fortnite!1!! Jawel. Nu weet ik nog wel wat skins zijn. Maar Fortnite heb ik dus letterlijk nooit gespeeld. Dus euhm, ja. Laten we het erop houden dat je je karakter een paar strakke F1 pakjes kan aanmeten. Om vervolgens…de rest af te knallen denk ik dan? Puzzles te maken? Dansmoves te etaleren? Enfin, dit zijn ze.

Kennelijk kan je ervoor kiezen om wel of geen helm op te doen. Hoewel Bert Visscher ons decennia geleden reeds geleerd heeft dat het beter is altijd een helm te dragen. De voorbeeldpoppetjes zijn heel politiek correct allemaal vrouwen. Maar er zijn ook mannetjes in alle kleuren van de regenboog. Tevens zijn er voertuigen met thema’s van de verschillende F1 teams. Gotta catch ‘m all!

De skins komen op de hielen van de reeds eerder verschenen Lewis Hamilton pupkes, digitaal vereeuwigd voor het nageslacht samen met hond Rocco. Er komen nu ook naar verluidt andere F1 coureurs naar het spel. Te weten Oscar Piastri, Pierre Gasly, Sergio Perez, niemand minder dan geweldige vent Valtteri Bottas en onze eigen Nyck de Vries opvallend genoeg. Downloaden dus maar en speulen dan…