”Volgende Porsche 718 Cayman krijgt 911-motor” om een bijzondere reden

Lang leve de zescilinder boxermotor!

De twijfelkonten bij Porsche hebben een nieuwe richting gekozen. De volgende generatie EV’s gaan op de lange baan en er blijven langer Porsches met verbrandingsmotoren in het gamma. De 718 Cayman en Boxster zijn wel al ver genoeg om als EV in de showrooms te komen. Tenminste, de basismodellen dan.

Porsche kwam ook terug op de EV-plannen van de baby-911. Bovenaan het aanbod kunnen de meest vermogende klanten kiezen voor een 718 mét verbrandingsmotor. Tot zover de oude informatie. Autocar heeft nieuws omtrent de benzine-718.

718 met 911-motor

Net als de extreemste 718 van dit moment — de GT4 RS — krijgt het topmodel geen viercilinder, maar een zescilinder boxer net als in de 911. Het Britse automedium meldt dat de volgende benzine-718 dichterbij de 911 gaat zitten. Porsche wil hiermee de productie en de inkoop van onderdelen versimpelen, wat op de lange termijn moet zorgen voor kostenbesparingen.

EU bedankt!

Daarnaast heeft Porsche nog een goede reden om de 2,0-liter viercilinder niet meer te gebruiken. Naar verluidt voldoet het motorblok niet aan de Euro 7-emissienormen. Eind volgend jaar gaan die regels in. Porsche had deze motor ook kunnen ombouwen om wel binnen de regels te vallen, maar dat kost natuurlijk ook weer geld. Het is de vraag of Porsche de viercilinder wel zou gebruiken in de top-718’s als de regels er niet waren geweest, maar goed: dankzij de Europese Unie hoeven we hier niet over na te denken.

Hybride 718

In plaats daarvan krijgen de top-718’s volgens Autocar de T-Hybrid-aandrijflijn die nu in de Carrera GTS ligt. Die nieuwe aandrijflijn heeft een zescilinder die 11 centimeter korter is dan de normale boxermotor. Daarmee is ‘ie net wat makkelijker in de kleine Porsche te lepelen. Het is helaas geen racemotor zoals in de GT4 RS, maar moeten we niet blij zijn dat er überhaupt nog een benzine-718 komt?

Foto ter illustratie: Porsche Boxster EV gespot door @spotcrewda