Dikste X5 van Nederland heeft 420 pk en is BOMVOL

De dikste X5 van Nederland is werkelijk bomvol en toch is er veel ruimte over. Oh, ja: we hebben een BOMVOL!

Onlangs bereikte het slechte nieuws ons dat BMW gaat stoppen met hun dikste diesel. De zescilinder met vier turbo’s is een technologisch hoogstandje. Een bizar goed antwoord op een vraag die maar een paar mensen gesteld hebben.

Dikke diesel

Als dieselliefhebber is ondergetekende er een groot fan van. Er zal ooit een M550d Touring voor de deur komen. Het nadeel is alleen de prijs, want dergelijke auto’s zijn niet goedkoop, integendeel. BMW levert de waanzinnge sterke diesels alleen in combinatie in dikke uitvoeringen op de 5 Serie, 7 Serie, X5, X6 en X7.

N57S

De voorganger van de B57S motor is de N57S, een 2.993 cc grote diesel met drie turbo’s. Ook deze auto ’s zijn nog vrij prijzig. Aangezien we wekelijks de prijzen in Duitsland even checken, kunnen we zeggen dat er voordelige exemplaren tussen zitten, maar die hebben zonder uitzondering erg veel kilometers gelopen. Niet alleen de aanschaf is een dingetje, ook de kosten om de boel rijdend te houden.

X5 M50d (G15)

Gelukkig kun je met deze occasion de motorrijtuigenbelasting goed ontlopen als je een bedrijf hebt. Jawel, we hebben een bedrijfswagen gevonden met de N57S motor, in dit geval de X5 M50d. Het is tevens de dikste X5 van Nederland. Het voordeel van de X5, is dat deze auto enorm groot is. Dus als je de drie (of vijf) zitplaatsen achter verwijderd, heb je er nog altijd twee over. En hoe vaak zie je een dikke SUV rijden met slechts één of twee mensen erin? Precies, voor hen is dit een uitkomst.

BOMVOL!

De advertentie is precies wat je verwacht van een auto die niet bij de dealer te koop staat. Het is namelijk de dikste BMW X5 M50d van Nederland en mocht je twijfelen of ze is het woord bomvol in caps lock hebben geschreven: jawohl. Natuurlijk staat er BOMVOL!

Hamann velgen

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de auto behoorlijk compleet is. Niet alleen qua uitrusting, maar ook qua tuningsonderdelen. Wat te denken van de enorme Hamann-velgen die geheel volgens de heersende mode concave zijn? Ook is er een grote spoiler, aparte flaps bij de dumpers en ‘smoked’ achterlichten. De witte kleur is uniek, want het is stiekem een wrap.

Milde chipkuur

Op zich allemaal logisch, want sommige van deze modificaties zijn waarschijnlijk uitgevoerd door de verkoper. Of het smaakvol is moet je zelf bepalen, maar dik en bomvol is het dus wel. De 3-liter motor in deze auto heeft drie turbo’s en dus 381 pk en 720 Nm. Althans, standaard. Dat is deze niet meer. Volgens de advertentie is de auto voorzien van 420 pk, wat zou duiden op een relatief milde chipkuur.

Terug bouwen

Mocht je geen zin hebben in een witte bedrijfswagen, je kunt de auto ook gebruiken om weer terug te bouwen naar personenwagenspecificatie. Ook kun je de wrap verwijderen. De X5M is namelijk zwart metallic. Interesse? Dit exemplaar komt uit 2014 en heeft sindsdien 141.000 km gelopen. De prijs is 42.495 euro. Let wel: dat is de prijs exclusief BTW. Heel erg veel geld, je vindt soortgelijke X5’s (zelfde bouwjaar en kilometers) vanaf zo’n 35 mille op geel kenteken inclusief de BTW. Maar ja, die zijn niet BOMVOL of de de dikste X5 van Nederland. En dat is deze wel.