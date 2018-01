Komt er nu dan wel een BMW Z4 M?

De voortekenen lijken gunstig te zijn.

BMW en sportwagens. Het is een perfecte combinatie: achterwielaandrijving, een (liefst) dikke zescilinder en puike looks met een lange, grote motorkap, twee zitplaatsen en een korte, bevallige bips. Des te opmerkelijker is het dat er op dit moment geen BMW Roadsters in de showrooms staan. De tweede generatie Z4 (rijtest) is met stille trom uit de prijslijsten gehaald en een opvolger is er nog niet.

Gelukkig toonde BMW op de IAA de Z4 Roadster Concept. Die auto wordt in samenwerking met Toyota ontwikkeld en gebouwd, alhoewel BMW zegt dat het een totaal andere auto is. Op de plaatjes is het een mooie auto, maar in het echt zie je pas hoe fraai de welvingen en rondingen met het licht spelen. Een mooie Roadster, BMW heeft het weer voor elkaar. Wat BMW meestal ook redelijk voor elkaar heeft, is hun Motorsport-divisie. BMW Motorsport heeft enkele keren gewerkt aan een roadster. De M Roadster en Z4 M Roadster. Beide aangedreven door een overheerlijke atmosferische zes-in-lijn, zoals dat toen nog kon.

Dan is de grote vraag natuurlijk: komt er van de nieuwe Z4 ook een M-variant? In een interview met Autocar laat de Vice-President van de M-afdeling, Dirk Hacker, in elk geval weten dat een Z4 M zeker niet is uitgesloten. BMW was zeer verrast door het grote aantal positieve reacties op de Z4 Concept. De vraag naar een ‘emotionele rij-ervaring’ schijnt er nog altijd te zijn. Hoe dat ingevuld zou moeten worden is nog niet duidelijk, maar ze kunnen het recept van de vorige M Roadsters aanhouden. Pak de motor van de M3, pas het onderstel aan, monteer grotere remmen en een lekker dikke bodykit en je hebt een heel smakelijke auto.

Er is nog geen bevestiging dat er een M-Variant gaat komen. Daar heb je in principe niet veel aan, maar er gloort hoop aan de horizon. Het plan is echter bij lange niet afgeschoten. Dat was met de vorige Z4 wel anders. Al in een vroeg stadium van de ‘E89’ liet BMW weten dat er absoluut geen Z4 M zou komen. De sDrive35is was de sterkste en meest sportieve variant die je kon krijgen. Ondanks dat de ingrediënten goed waren, was de auto meer een ‘Mini-SL’ dan een raszuivere sportwagen. Hopelijk weet BMW het recept dit keer weer lekker hardcore te maken. Wat ons betreft mag ‘ie komen (ook als Coupé).