Relatief gezien valt het allemaal heel erg mee.

Het heeft even geduurd, maar er is nu dan eindelijk een nieuwe Rolls Royce Phantom. Onlangs was jullie aller @Wouter te gast bij de importeur om de grote limousine van dichtbij te bekijken. Uiteraard is het een bijzondere indrukwekkende automobiel. Ja, hij lijkt in hoofdlijnen op het uitgaande model. Maar dat is absoluut geen nadeel. Wat de verschillen zijn kun je in dit artikel lezen.

Nu is de Phantom nooit echt een auto geweest waarbij Rolls-Royce heel erg drastisch te werk ging qua ontwerp. Het zijn altijd bijzonder statige automobielen geweest. Dankzij @MauritsH konden we urenlang bezig met het samenstellen van een nieuwe Phantom. Nu weten we ook wat dat geintje gaat kosten.

Of de prijs hoog of laag is, hangt af van je referentiekader. De korte variant kost 545.000 euro. De Phantom Extended Wheel Base begint bij 635.190 euro. Dat lijkt een hele hoop geld te zijn, maar eigenlijk is het best goedkoop. Voor dat geld heeft FC Utrecht geen fatsoenlijke reserve-rechtsback. In vergelijking met de vorige Phantom is de nieuwe een tikje duurder, maar vergeet niet dat de V12 van de nieuwe Phantom 110 pk en 280 Nm extra levert. De Phantom is per direct te bestellen. De levertijd is ongeveer 9 maanden.