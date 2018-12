Dit betaal je voor de nieuwe Peugeot 508 SW

Peugeot gaat ook aan de 'premium'-stationwagon, maar heeft die dan ook een premium-prijs?

Na een lange periode bij Peugeot, waar de ontwerpen een hoog love it or hate it-gehalte hadden, lijkt de nieuwe 508 een schot in de roos te zijn. De welbespraakte sedan kreeg in de zomer een SW-broertje erbij, die voorspelbaar ontworpen is ten opzichte van die sedan. Maar dat maakt hem niet minder mooi, mede dankzij het feit dat ook de 508 SW dat gedurfde doch goed gelukte design meekrijgt. Dat ontwerp is ook het verkooppunt van de SW, want praktischer dan zijn voorganger is hij niet op alle vlakken. Meer daarover in onze vergelijking.

De 508 doet het dus allemaal net even anders, ook qua plaatsing in de markt. In plaats van een sedan is het nu een soort vierdeurs coupé, à la Audi A5 Sportback. De SW is niet per definitie een ‘shooting brake’, à la CLA Shooting Brake, maar gewoon een stationwagon zoals we het gewend zijn. Maar dan premium. Of, nou ja, wat hoger in de markt geplaatst, want Peugeot moet nog een paar dingen aanstippen om écht premium te worden. Premium kost dezer dagen echter de hoofdprijs, dus wat dat betreft is het fijn dat Peugeot zich nog even inhoudt. Over die prijzen gesproken: via de welbekende man in de regenjas hebben wij alvast een brochure van Peugeot in handen gekregen. Daarin staan de prijzen van de nieuwe SW vermeld.

De goedkoopste Peugeot 508 SW mag de dealer uit voor 39.770 euro. Dan heb je een dieselmotor: de Active BlueHDi 130 met – verrassend genoeg – 130 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Wil je de Active BlueHDi 130 met de EAT8 achttraps automaat? Die kost gelijk bijna 3 mille meer, op 42.570 euro. De Allure is er in drie versies: BlueHDi 130 handgeschakeld (42.220 euro), BlueHDi 130 EAT8 (45.020 euro) en BlueHDi 160 EAT8, met iets meer vermogen (46.970 euro). De GT-Line is er alleen als diesel met EAT8, ook de BlueHDi 130 en 160. Die kosten respectievelijk 46.320 en 48.270 euro. Wat betreft de benzinemotoren is er momenteel alleen de PureTech 180 met EAT8 automaat, die als Active 43.040 euro kost en als Allure 45.490 euro. De PureTech 225 staat (nog) niet op de prijslijst.

Die prijs is moeilijk in context te zetten met ‘echte’ premiumauto’s. De Audi A4 Avant kost bijvoorbeeld standaard al ongeveer 11.000 euro meer, voordat je los bent gegaan in de optielijst. Kijken we naar de auto’s waar de vorige 508 SW beter mee te vergelijken was, dan kom je uit op auto’s als de Skoda Superb Combi of de Opel Insignia Sports Tourer. Die zijn toch net even een paar duizend euro goedkoper. Allebei die auto’s zijn in ieder geval vele malen ruimer dan de Peugeot, dus als praktische keuze is de Peugeot per direct oninteressant.

De prijzen van de 508 Berline waren al bekend, de 508 SW staat vanaf volgende maand bij de dealer.