Dit circuitwapen gaat zo snel als een mug

Een vergelijking die nog nooit gemaakt is. Wel uiterst relevant!

Tsjechië is lekker bezig. Naast het al een tijdje succesvolle Skoda kwam het land ineens op de proppen met zeswielige gekte. En omdat dat het land niet genoeg onder de aandacht bracht, is er nog een bijzonder project. Dit is de Performance Solutions Mosquito, een auto die georiënteerd is op het circuit. Maar, naast de rondes die de auto wilt doen, met name op het circuit van Le Mans, komen er ook 18 exemplaren waar je een nummerbord op mag schroeven.

Kijken we naar het idee van de auto, dan komt er meteen één aartsrivaal bovendrijven: Brabham. De BT62 is eveneens een nieuwkomer, waar ook de circuitkwaliteiten prioriteit hebben. Maar net als de Mosquito zijn er ook straatlegale versies van de BT62 te verkrijgen.

Maar goed, de Mosquito dus. Een naam die logisch is op een auto die vederlicht en toch pijlsnel is, zoals de daadwerkelijke kleine prikbeesten. De motor is een atmosferische(!) V8, waar deze vandaan komt is niet bekend. 600 turbolag-loze pk’s, klinkt lekker. Dit in combinatie met een leeggewicht van slechts 974 kg klinkt nog lekkerder, al zal de straatversie waarschijnlijk ietsje zwaarder worden. De sprint naar de 100 km/u is gepiept in 2,9 seconden, te danken aan een zesbak met schakelflippers. Qua aerodynamica heeft P.S. niet bespaard, lettend op de enorme achterspoiler. De term Active Ride Control System lijkt de wijzen op actieve aerodynamica, wat tegenwoordig the way to go is.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar bronnen spreken al over een bedrag met zes nullen. Alle overige info staat op de site van Performance Solutions.