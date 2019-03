Dit is de Porsche Cayenne Coupé

De langverwachte 'sportversie' van de Cayenne is hier.

Het is een veel voorkomende trend in de recente jaren: SUV-coupés. Stiekem is het niet BMW die deze hype heeft bedacht, maar we geven het Beierse merk voor het gemak even de schuld. Zij hebben namelijk met de X6 het autotype een dikke boost gegeven en sindsdien is het een premium-dingetje. Mercedes heeft er twee (GLC en GLE), BMW heeft er drie (X2, X4 en X6). Audi heeft vooralsnog alleen de Q8, maar een kleiner model staat op de planning. De Q8, de X6-concurrent die eigenlijk tien jaar te laat komt, doet het nu al best oké. Zustermerk Porsche is onder de indruk, kennelijk.

Porsche is ook steeds meer aan het kijken naar wat ‘goedkopere’ merken doen, al was de Cayenne (rijtest) hier juist de trendsetter. Sindsdien heeft Porsche ook een sedan, een stationwagon en een baby-SUV in haar gamma. Voor wie nog in 911-tijden denkt: het is zojuist erger geworden. Porsche presenteert de Cayenne Coupé.

Dat is niet raar. Niet alleen verkopen de auto’s als een tierelier, Porsche heeft binnen het VAG-concern twee zusters die een goede basis vormen. De Q8 van Audi en de Urus van Lamborghini zullen onderhuids erg veel overeenkomsten gaan tonen met de Cayenne Coupé.

Technisch is er qua motoren niks verrassends. De instapper is de (standaard) Cayenne, een drieliter geblazen V6 met 340 pk. Een stapje hoger staat de Cayenne Turbo, die krijgt een vierliter V8 met twee turbo’s, goed voor 550 pk en 770 Nm. Wat betreft acceleratiecijfers: de instapper doet 6,0 seconden over een sprint naar de 100 km/u, met het optionele lichtgewicht pakket 5,9 seconden. Dat is ongeveer evenveel als de normale Cayenne, te danken aan het standaard Sport Chrono-pakket. Bij de normale Cayenne moet je daarvoor bijbetalen en is de sprint zonder het pakket 6,2 seconden. De normale Cayenne Turbo doet sprint in 4,1 seconden naar de 100, de Coupé breekt de 4-secondengrens en komt op 3,9 seconden uit.

Dit alles is te danken aan het sportieve karakter van de Cayenne Coupé. Het Sport Chrono-pakket (beter onderstel, betere motorprestaties etc) is standaard, optioneel kun je kiezen voor een carbon dak. Dat verlaagt het zwaartepunt. Wil je de auto meer voor comfort, dan is een glazen panoramadak ook beschikbaar. Ook komt Porsche onder het mom ‘PAA’ met Porsche Active Aerodynamica. Het resultaat daarvan is een instelbare achterspoiler die omhoogkomt bij 90 km/u. Of met een druk op de knop, zo je wilt.

Porsche wil ook dat de auto iets meer presence krijgt. De spatborden zijn iets anders ontworpen waardoor de auto iets breder oogt. In realiteit is de toegenomen breedte slechts 18 millimeter, maar in combinatie met de lage daklijn is het nog redelijk gelukt ook. Daarover gesproken: de achterbank is met 30 mm verlaagd, zodat je in theorie geen last hebt van de aflopende daklijn. Wat betreft bagageruimte is de schade iets groter ten opzichte van de normale Cayenne: 625 liter, en slechts 600 liter voor de Turbo. Dat is 145 liter minder dan de niet-Coupéversie. Klap je de banken neer, dan heb je het over 1.540 liter (1.510 voor de Turbo).

Ten slotte: de prijzen. 124.000 euro voor de Cayenne Coupé en 207.800 euro voor de Cayenne Coupé Turbo. Dat is een hoop geld, maar de Coupé scoort op het gebied van de hoge standaarduitrusting. Naast het SC-pakket is ook Porsche Active Suspension Management (PASM) standaard. Optionele pakketten bestaan uit 20-inch lichtmetalen velgen, carbon onderdelen zoals het dak en meer. Eind mei staat de auto bij de Nederlandse dealers.