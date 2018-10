Dit deed Edo met de 911 Turbo S van een klant

Lachen, gieren, brullen met deze open straaljager op wielen.

Edo Competition kan in opdracht van klanten allerlei dingen doen. De tuner is nu eenmaal breed georiënteerd. Een klant klopte bij het Duitse bedrijf aan om van zijn Porsche 911 Turbo S Cabriolet iets bijzonders te maken en dat hebben ze dan ook gedaan.

Allereerst de kleur. Toen de klant zijn Porsche leverde, was de Turbo zwart van kleur. Edo liet de auto herspuiten in de PTS-tint Olive Green. Precies dezelfde kleur als de Turbo S Cabriolet uit het artikel van gisteren. Daarnaast kreeg de geblazen 3.8 boxermotor een upgrade. Het is niet de eerste Olive Green Turbo S voor Edo Competition. De tuner flikte het trucje al een keer eerder.

Het vermogen ging van 580 naar een prettige 675 pk en 850 Nm koppel. Hierdoor doet de cabriolet 0-100 km/u in slechts 2,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 350 km/u. Behaal deze snelheid met het dak open en gegarandeerd dat je haarimplantaten nodig hebt na afloop van de rit.

De tuner heeft de klus naar eigen zeggen in vier weken geklaard. De auto blijft niet in Duitsland. De opdracht was afkomstig van een Deense meneer waar de auto nu heen zal gaan. Edo liet weten dat de eigenaar hoogstpersoonlijk de auto in Ahlen (in de buurt van Münster) kwam ophalen en terug naar Denemarken zal rijden. Dat zal een mooie rit zijn geweest.