Taxirondje ‘Ring doe je met de 600 pk Jaguar XE SV Project 8

Jaguar heeft de vloot op de Nurburgring uitgebreid.

Het zijn gouden tijden voor liefhebbers van de Nurburgring. Het aanbod van ringtaxi’s was nog nooit zo groot en de meeste firma’s blijven investeren in een gaaf wagenpark. Zo ook Jaguar. Met de F-Type SVR en de XJR575 had de Britse autofabrikant al een tof aanbod en daar voegen ze nu een zeldzaam monster aan toe.

Bezoekers kunnen volgend jaar een rondje meerijden met de Jaguar XE SV Project 8. Het seizoen voor de Nürburgring zit er bijna op. Medio november gaat de boel op slot en in het voorjaar van 2019 zal de baan voor bezoekers weer geopend zijn.

De XE SV Project 8 is een apparaat van Special Vehicle Operations (SVO). Onder de kap ligt de bekende 5.0 liter Supercharged V8. De Jag wist de Nordschleife in 7:21,23 seconden te rijden. De 600 pk sterke XE sprint in 3,7 seconden naar de honderd en heeft een topsnelheid van 322 km/u.

Met de XE SV Project 8 meerijden kost 199 euro. Denk nu niet dat je die kosten kunt delen met je maten omdat de XE een sedan is. Het model dat is opgenomen in het wagenpark beschikt over een Track Pack. Onder meer de achterbank is verdwenen, waardoor er slechts één stoel beschikbaar is voor een passagier. Wie wel met vrienden over de ‘Ring wil denderen met een taxi is bij Jaguar nog steeds op de XJR575 aangewezen.