Kabinet ziet BPM-inkomsten keihard toenemen

Niet heel vreemd dat de overheid niet aan de BPM wil sleutelen.

Vorige week werd middels een kamerbrief duidelijk dat staatssecretaris Menno Snel niets ziet in een aanpassing van het BPM-stelsel na de introductie van de WLTP-cyclus. Terwijl diverse autobranches in Nederland al jaren pleiten voor de afbouw, aanpassing of afschaffing van de BPM, ziet de overheid de inkomsten alleen maar toenemen.

Vanuit oogpunt van het kabinet is het heel begrijpelijk dat er niets met de BPM gaat gebeuren. Ze zien immers een riante vorm aan stabiele inkomsten. De autobezitter wordt al sinds jaar en dag geplaagd met ons belastingstelsel en het kabinet profiteert hier elk jaar meer van. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat het kabinet in 2017 bijna 30 procent meer BPM-inkomsten heeft kunnen noteren.

Dat is 449 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De toename heeft volgens het CBS te maken met het feit dat er meer nieuwe auto’s worden verkocht. Ook is er een groei van importauto’s waarneembaar. De totale opbrengst loopt verder hard op met de aanschaf van supercars. Verwacht dit jaar wederom een stijging van de BPM-inkomsten. Zo werden er tot nu toe alleen al 2 nieuwe Chirons op Nederlands kenteken gezet. Twee auto’s die in totaal goed zijn voor zo’n 350.000 euro aan BPM. Dat tikt lekker aan.

